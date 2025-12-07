El Oviedo Baloncesto saltó ayer al parqué del Palacio de los Deportes convencido de sus posibilidades, de ser superior al Alega Cantabria. Y ese convencimiento les permitió a los jugadores azules recuperarse sin mayores problemas de sus ya habituales minutos de desconexión, de bajón, de falta de concentración. Los cántabros se llegaron a poner a 10 puntos de los asturianos en el tercer cuarto cuando solo minutos antes iban perdiendo por 22. Pero ayer los de Javi Rodríguez no estaban para bromas y recuperaron rápido el tono; volvieron a la senda del buen juego y superaron con nota el bache de rendimiento. Al final, 18 puntos de diferencia, que refleja lo sucedido en un encuentro de un Oviedo serio, de un Alimerka que se desenvolvió como quiere su entrenador, aunque también es cierto que la defensa de los de Torrelavega ayudó mucho.

En el combinado de la capital del Principado no siempre destaca el mismo jugador. Se van relevando. Ante el conjunto cántabro le tocó el turno a Marques Townes, que realizó un fantástico encuentro, con 34 puntos de valoración. Estuvo acertadísimo en todas las facetas del juego. Fue el máximo anotadores del choque, con 22 puntos, con un porcentaje de acierto en el tiro del 70%, siendo del 100% en los intentos de 3 puntos (dos de dos), pero es que además fue quien cogió más rebotes de todos los que participaron en el partido. Y apareció siempre en los momentos en los que los de Cantabria parecían estar dispuestos a dar un paso adelante. Si Townes destacó en el perímetro, en la zona lo hizo por encima de todos Alonso Faure, que pudo casi siempre con el gigante chino Jiaho Yu y con el resto de los hombres altos del Alega.

La afición carbayona, que acudió de nuevo en masa al Palacio de los Deportes, volvió a disfrutar con su equipo tras la derrota anterior ante el Menorca.