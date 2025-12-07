Viva la telegrafía inalámbrica

1. ¡Manos arriba!

Uno de los gestos que más me gusta en los futbolistas es el de levantar los brazos, algo que ni el fútbol moderno ha podido sustituir por alguna tontería técnica. Ni el VAR más invasivo, omnipresente y picajoso ha evitado que un futbolista levante un brazo para indicar al árbitro que el delantero rival está en fuera de juego, y levantar los brazos es la manera más eficaz de la que dispone Lamine Yamal para pedir la pelota. Qué gesto tan sencillo. Qué natural. El filósofo Hans Reichembach decía que la telegrafía es tan antigua como la humanidad porque cuando el hombre prehistórico levantaba el brazo para saludar a los suyos estaba telegrafiando. La conexión con sus compañeros de un delantero que pide la pelota levantando los brazos o la conexión con el árbitro de un defensa que levanta un brazo para pedir que señale fuera de juego es netamente inalámbrica. Supongo que tarde o temprano alguien inventará algo que enviará el gesto de levantar los brazos al mismo lugar donde penan las botas negras, las viejas equipaciones, el líbero, las manos dentro del área que no son penalti, los extremos y las fotos antes del inicio del partido con los jugadores de primera fila agachados y no ridículamente semiagachados. Mientras tanto, sigamos disfrutando de la telegrafía futbolística.

2. La Torre Eiffel y Donald Trump.

El Mundial de fútbol puede ser un torneo tan inútil y monstruoso como lo fue al principio la Torre Eiffel para sus muchos críticos, pero el Mundial también puede verse como una competición inútilmente bella y monstruosamente global. Me parece que el Mundial de fútbol es lo que es gracias a lo mismo por lo que la Torre Eiffel se salvó de ser desmantelada, y ese algo es, otra vez, la telegrafía sin hilos. La antena que se instaló en la Torre Eiffel la salvó de la demolición y de convertirse en chatarra, y esa antena que la pasión por el fútbol ha levantado en lo alto del Mundial salvará a un torneo que podía haber saltado por los aires a golpe de decisiones tomadas por tipos como Infantino. La telegrafía sin hilos del Mundial podrá con todo, hasta con ese Premio de la Paz que la FIFA concedió a Donald Trump en un acto al que los futboleros asistimos con la misma cara que pondríamos al ver en el telediario a Torrente recibiendo la medalla al mérito civil. Si la Torre Eiffel y su antena sobrevivieron a la ocupación nazi y a un posible desmantelamiento para ser trasladada a Quebec, el Mundial de fútbol y su antena futbolera sobrevivirán a la codicia de la FIFA, a los babosos premios de la paz concedidos a un señor que manda mucho e incluso a la música de "Village People". Trump quiso ser la Torre Eiffel en lugar de la Torre Eiffel, como Iznogud el infame quería ser califa en lugar del califa, y lo consiguió. Con lo que no contaban Trump, Infantino y "Village People" es con el romanticismo de la telegrafía sin hilos que une a los futboleros.

3. Marconi en casa de Claudia Pina.

En 1895, y trabajando en el sótano de la villa familiar cerca de Bolonia, Guillermo Marconi realizó con éxito experimentos de telegrafía inalámbrica, primero dentro de la propiedad y luego a más de un kilómetro de distancia. De un sótano al mundo y más allá. El fútbol femenino español, como los experimentos de Marconi, empezó en los sótanos del fútbol, después emitió señales hasta la Liga de Campeones femenina y llegó hasta la Copa Mundial Femenina. La semana pasada, la selección española femenina ganó la Liga de Naciones en una final espléndida ante un rival potentísimo, en un estadio lleno, con un juego maravilloso y marcando tres goles de una belleza y calidad apabullantes. Unos experimentos caseros y un fútbol casi de catacumba demostraron que la comunicación inalámbrica a larga distancia y la conquista del mundo del fútbol femenino eran posibles. Seguro que Claudia Pina tiene en su casa un retrato de Marconi.