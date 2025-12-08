La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Y los jueves, milagro

El año 2025 enfila su recta final y los dos grandes de la madreñina "furgolística" siguen sin decidir qué quieren ser de mayores. En Gijón respiran aliviados tras cortar en Anoeta la racha que amenazaba a los de Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida, con una Navidad de sufrimiento.

Si ante el Andorra el Sporting las tuvo de todos los colores para llevarse los tres puntos para al final salvar uno gracias a un penalti en la última jugada, ante la Real B a los rojiblancos les bastó con generar una para ganar. Nada de virtuosismo, eficacia en las dos áreas y la mitad del trabajo, la permanencia, en la buchaca.

Con victorias o sin ellas, el debate en la orilla rojiblanca del Potomac sigue siendo el de siempre: que si la unidad B, las pocas rotaciones y tal y tal. Luego ya si eso se puede hablar de que después de cinco jornadas el Sporting por fin marcó de jugada, y no desde los once metros. O de que el mercado de invierno se desplomará en unos días sobre nuestras cabezas, ventana a la que acudirán todos los clubes del mundo mundial en busca de tapar sus carencias.

El histórico del Sporting en este mercado no invita al optimismo, pero dadas las fechas que se avecinan, de amor fraternal y demás, habrá que creer que sí se puede. Ya saben, los jueves, milagro. En eso anda, en buscar un milagro en forma de victoria, el Oviedo de Luis Carrión.

La última vez que en la orilla azul del Potomac celebraron una victoria había en el banquillo carbayón otro inquilino, al que le ha dado tiempo incluso de ejercer de seleccionador de su país. Nos cuentan que el Oviedo ha mejorado, que juega mejor y que se merecería tener alguna victoria más en su casillero. Pero cuando un equipo no gana dando su mejor versión es que algo falla.

También en la casa azul sueñan con arreglar el asunto en el mercado de invierno, donde el club podría hacer una buena caja con la venta de Hassan. Esta semana toca rendir visita al Sevilla, y se confía en el milagro rociero. Hay que creer. No queda otra, ¿oyisti, güey?