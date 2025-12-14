Unas instalaciones dignas para el campo de La Morgal

Hoy, domingo 14 de diciembre, se cierra el Bar Restaurante La Morgal que, hasta la fecha, formaba parte de las instalaciones del campo de golf que lleva el mismo nombre.

El 14 de enero del próximo año la Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso dejará de gestionar el campo de golf de La Morgal.

Para poder contextualizar la interrelación que tienen estas dos noticias es necesario hacer un poco de historia.

La Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso firmó, en su momento, un convenio con el Principado de Asturias, propietario del campo de golf de La Morgal para la gestión integra de todas las instalaciones, incluido el bar que ya existía desde la inauguración del campo.

Desde el primer momento, la Fundación alquiló la explotación del bar a un tercero, al que fue renovando año a año el contrato de alquiler.

Parece ser que el contrato de gestión de las instalaciones del campo de golf finalizaba el 15 de diciembre del 2024. A raíz de que el Principado pidió a la Fundación que continuara un año más, ésta prorrogó el contrato a la inquilina del bar un año más, hasta el 15 de diciembre de 2025, pero el Principado no publicó el acuerdo de prórroga con la Fundación hasta el 15 de enero de 2025 y, por tanto, la Fundación tiene encomendada la gestión de todas las instalaciones hasta el 15 de enero de 2026, incluido el bar.

Por otra parte, La Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso, cuando inauguró el museo, puso en marcha una cafetería en sus instalaciones que tuvo que cerrar al poco tiempo, entendemos que por su baja rentabilidad. Con la apertura del "Karting Indoor Fernando Alonso" –que, por cierto, ocupa una parte de la cancha de prácticas del campo de golf y que aún nadie ha dado explicaciones de cómo un terreno público pasa a ser ocupado por una entidad privada–, la Fundación vuelve a abrir otra cafetería dentro del Karting, cafetería que apenas dura abierta 6 meses.

Y ahora es cuando surge la sorpresa y la interrelación de las dos noticias que encabezan este escrito: La Fundación se niega a prorrogar un mes más el contrato a la inquilina que regenta el bar y la obliga a cerrar el 15 de diciembre de este año, aduciendo que el edificio donde se ubica el bar no está legalizado y ofreciéndole la posibilidad de seguir con el negocio en la cafetería del Karting Indoor y así matar dos pájaros de un tiro: por una parte, hacer el último "favor" al campo de golf y, por otra, intentar dar vida a una cafetería de su propiedad.

De ser cierta la razón por la que la Fundación o el Principado se niegan a prorrogar el contrato del bar un mes cabría preguntarse por qué se firmaron contratos año a año siendo conocedores de que el edificio carecía de licencia o no cumplía los requisitos necesarios que debería tener. ¿Antes sí y ahora no? ¿No será que molesta el campo de golf y se van poniendo piedras en el camino a ver si cierra?

Como abonados y usuarios del campo de golf queremos mostrar nuestro máximo desacuerdo con estas actuaciones de la Fundación y el Principado. Y no entendemos que ningún grupo político de la Junta General del Principado haya pedido explicaciones e información sobre todas estas actuaciones y no reclame responsabilidades políticas y legales al Gobierno asturiano.

Nos satisface que la gestión del campo sea adjudicada a otra entidad, ya que, desde un principio, el interés de la Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso por el golf ha sido nulo.

Un campo de golf, más si es público, no puede estar al arbitrio de ninguna entidad privada, llámese como se llame; por lo que exigimos que el Principado ponga en marcha las medidas que sean necesarias para reabrir un bar en las instalaciones del campo de golf como hubo siempre. Esperamos también que con la llegada del nuevo gestor el campo de golf de La Morgal pueda contar con unas instalaciones dignas de un campo público, casa club, vestuarios, cuarto de palos… etc.