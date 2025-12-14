La opinión tras el despido de Luis Carrión: Y van tres...

Cuatros goles y unos cuantos pitos y exabruptos de la afición contra el entrenador y la directiva después, Luis Carrión ya es historia del Oviedo. Dice el refrán que lo que mal empieza, mal acaba, y así ha sido en esta ocasión. Todo ello después de que minutos antes del inicio de la debacle azul en Sevilla, Agustín Lleida, alto directivo de la entidad y uno de los señalados por la cabreada hinchada, afirmara que la confianza en el técnico seguía intacta.

Lleida cumplió con la máxima que dice que "con el entrenador hasta cinco minutos antes de echarle". Y así fue. Carrión, que aterrizó en la orilla azul del Potomac a pesar de que buena parte de la grada estaba contra su regreso, se va como llegó: sin ganar un partido en Primera. Con todos estos ingredientes, ¿qué podía salir mal? Toca buscar nuevo entrenador, el tercero de la temporada. De momento, el Oviedo sale a un entrenador cada ocho partidos. Y, ojo, sin haber llegado ni siquiera a partir el turrón.

Ya hay nombres sobre la mesa para sustituir al entrenador catalán. El problema es que tras dieciséis jornadas la sensación, que ya es certeza, es que los malos resultados no son únicamente problema del amo de la pizarra. El que se haga con los mandos de la plantilla que debía aspirar a Europa necesitará un milagro del tamaño de esos que aparecen en algunas películas de Fran Capra.

Ahora lo que le queda al Oviedo y al oviedismo es cerrar filas para aferrarse a que la remontada es posible y que en el mercado de invierno los que mandan le darán una vuelta a la plantilla en busca de más calidad y tal y tal. El tiempo dirá si la herida abierta con la elección de Carrión para sustituir a Paunovic se ha cerrado, seguirá supurando o irá a peor si el sustituto elegido por el Grupo Pachuca no convence. En el año en el que todo deberían ser risas al margen del sufrimiento que se sabía que habría para salvar la categoría, el asunto se torció –y se sigue torciendo– demasiado pronto. Queda tiempo, quedan partidos y quedan entrenadores en paro… Así que todos contentos, ¿oyisti, güey?