Silencios, catedráticos de metafísica y silbidos de Medea

1. Queremos que nos asusten.

¿Por qué no se callan los presidentes del Real Madrid y del Barça? ¿Por qué hablan tanto, y tan alto? ¿Por qué dicen esas cosas tan manifiestamente exageradas, como cuando Donald Trump afirma que bajará el precio de los medicamentos un 600%? Ni los madridistas ganarán títulos de Liga cobijándose bajo el paraguas de Negreira, ni los culés se sentirán más orgullosos de su equipo cuanto más enrojezca de santa ira la cara de Laporta, ni los estadounidenses llegarán a cobrar por comprar medicamentos en las farmacias. ¡Cuánto ruido alrededor de un balón! Hemos escuchado millones de veces decir que lo mejor que le puede pasar a un árbitro después de un partido es que nadie hable de él. ¿Eso no sirve para los presidentes del Real Madrid y del Barça? Cuando presentó la primera versión de "La isla de los muertos", un cuadro en el que un barquero rema hacia una inquietante isla rocosa y arbolada, el pintor simbolista Arnold Böcklin dijo que su obra debería resultar tan silenciosa que uno debería asustarse cuando oyera llamar a la puerta. Todas las intervenciones de Pérez y Laporta tendrían que ser así, tan silenciosas que los futboleros deberíamos asustarnos cuando oyéramos que una nueva jornada de Liga llama a la puerta.

2. Pollock y un sándwich entran en un bar.

El Villarreal, que está haciendo un buen campeonato de Liga pero que también se estrelló en Liga de Campeones y se despanzurró en la Copa, se parece a un cuadro de Jackson Pollock porque el equipo de Marcelino juega de forma controlada pero determinada también por la casualidad. ¿Qué Villarreal nos encontraremos? Quién sabe. Un partido del Villarreal no es totalmente caótico, pero tampoco forma un dibujo repetible. Como el cuadro "Número 32" de Pollock. En un cuadro de Pollock, el espectador puede ver sus propias figuras precisamente porque las figuras no están determinadas en el cuadro. Como en los partidos del Villarreal. Un equipo maduro o inmaduro. Muy trabajado o víctima de cualquier contingencia. Un equipo de autor o sin autoría clara. Aspirante a disputar la Liga a todo un Real Madrid y todo un Fútbol Club Barcelona, o puede que un accidente en lo alto de la clasificación que será engullido por la parte media de la tabla en la segunda vuelta de la Liga. El chiste perfecto que diseña científicamente Sheldon Cooper en un capítulo de la serie "Big Bang" empieza así: "Un sándwich, un rabino y tu madre entran en un bar…". Yo ya me estoy descacharrando de risa, pero otros ponen cara de catedrático de metafísica viendo a Fernando Esteso en "Pepito piscinas". Pues eso. Como los cuadros de Jackson Pollock y como el Villarreal de Marcelino.

3. Silbidos mal ponderados.

Los silbidos con los que una parte del Santiago Bernabéu despidió a Vinícius Jr. cuando fue sustituido en el Real Madrid-Sevilla expresaron unos juicios particulares, pero no los podemos considerar unos juicios confiables porque no son juicios bien ponderados. Un juicio bien ponderado, decía el filósofo John Rawls, es un juicio emitido bajo condiciones favorables para el ejercicio del sentido de la justicia. Esas condiciones permiten que la persona que formula el juicio tenga la capacidad, la oportunidad y el deseo de llegar a una decisión correcta. ¿Las condiciones en las que vive el Real Madrid de Xabi permiten un juicio bien ponderado en el Bernabéu? ¿Los silbidos a un futbolista como Vinícius Jr, que, más allá de sus desplantes, tonterías y gestitos, puede solucionar cualquier partido con una asistencia imposible proceden de aficionados con capacidad, oportunidad y deseo de llegar a una decisión correcta? Depende de las condiciones. El Camp Nou llegó a pitar a Messi, amigos y amigas. El Camp Nou también pitó a Ronaldinho cuando alguien decidió que el maravilloso futbolista brasileño estaba gordo. Piqué fue pitado una y otra vez por su propia afición cuando era el central de la selección española de fútbol, al parecer porque era partidario de la independencia de Cataluña. Nunca deberíamos considerar los juicios de las aficiones como verdades eternas porque en fútbol una verdad eterna dura tanto como las pisadas en el mar, pero tampoco debemos fiarnos mucho de los juicios que se emiten en condiciones desfavorables porque lo más probable es que no sean juicios bien ponderados. En el Bernabéu, como en tantos estadios y como en la tragedia de Medea, la pasión es más poderosa que la reflexión.