Sin historia no hay futuro

"El pasado no es algo que se pueda cambiar, pero si algo de lo que se puede aprender". Dalai Lama.

Si volvemos la vista atrás unos pocos años, recuerdo como unos "locos del balonmano asturiano" nos animamos a intentar "agitar" la masa social de nuestro deporte. Pensamos en nuevas iniciativas y retos que volvieran a posicionarnos a nivel nacional. Soñamos en propuestas que animaran a más jóvenes a sumarse al balonmano, niñas y niños que crearan nuevos equipos (llevamos más de un año con decenas de sesiones de entrenamientos entre Castrillón, Soto del Barco y Villaviciosa). Vinimos para "sumar" y querer dar más visibilidad a actividades de balonmano inclusivo (colaboración con los equipos de BM Calzada Gijón y BM Base Oviedo). Vimos obligado estar presentes en torneos de nuestros más veteranos y lo hicimos. Nos ofrecimos a ayudar en temas de formación de nuestros técnicos (sesiones de actualización de reglas de juego, con la ayuda de nuestro vicepresidente Ramón Gallego). Y siempre pensando en reconocer / agradecer a nuestros "héroes" públicamente su dedicación y esfuerzo.

Es el año 2021. El covid seguía apretando y nos había retrasado el inicio del primer proyecto: I Clinic Handball Coach, ciudad de Gijón. Pero era en octubre de ese año, cuando por fin vio la luz. Fue el mayor encuentro formativo de balonmano en Asturias en mucho tiempo. Casi 30 ponentes asturianos demostraban que en Asturias había mimbres para creer… Teníamos trabajo por delante.

Han pasado ya 4 años y con la creación de la Asociación de Balonmano del Principado de Asturias (ABMPA) se han cumplido muchos de esos objetivos. La Asociación de Balonmano del Principado de Asturias ha sido pionera a nivel nacional. Y ahora nos lanzamos a intentar el más difícil todavía… construir el deseado "Salón de la Fama del Balonmano Asturiano (SAFABA)".

En este largo camino para llegar aquí hay que mencionar a dos personas que han sido motores importantes para el SAFABA. El primero, Javier García Cuesta, impulsor y soñador de lo que hoy se está creando. Todo un referente aquí y fuera de España. Su legado de cientos de recuerdos personales que guardamos es la semilla del futuro "Museo del Balonmano Asturiano". Estamos picando puertas… El segundo, Ignacio Sendín, nuestro ilustre historiador. Gracias a él, tenemos nuestra historia en papel, para recordarnos de dónde venimos. Sus libros están escritos con esmero, sus datos más que contrastados y reflejados con el cariño de alguien que ama el balonmano. Sin ambos, esto no sería posible. Gracias amigos. Esta I Edición del SAFABA, esperamos abra una ventana de aire fresco a todo el balonmano asturiano. Será un salón itinerante, iremos donde la gente lo quiera ver y crecerá hasta donde nos dejen llegar. No hay premio por ser los primeros elegidos, la recompensa es igual para todos los galardonados. El propósito es reconocer y honrar la trayectoria de mujeres y hombres que han contribuido de manera significativa al desarrollo del balonmano en Asturias.

Y habrá muchas más ediciones, ya estamos trabajando en las futuras. ¿Te gustaría formar parte de ello? La ABMPA os espera.