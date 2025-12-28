Eterna gratitud a Tomás Gutiérrez Moreno

El pasado día 25, día de Navidad, recibí, con gran pesar, la triste noticia del fallecimiento de Tomás Gutiérrez Moreno, también conocido por Tomi, toda una institución en el fútbol base de la década de los 70 y 80 en El Entrego C.D. y posteriormente en el extinguido U.D. Corbero. En ambas entidades desarrolló, de manera altruista, una labor impagable y digna de mención, haciendo de todo y para todos, lo que le reportó en vida un merecidísimo homenaje, pues fueron cientos, sino miles, los jugadores de ambos clubes que, muy jóvenes, crecimos arropados por sus cuidados y atenciones (como hecho anecdótico, quién no recuerda sus caldos, infusiones y chocolates que nos daba –también a los visitantes– en los descansos de los partidos en días de frío).

Vaya para su viuda Natalia y para sus hijos Amparo y Tomás las condolencias de cuantos ahora le rendimos este merecido y humilde tributo póstumo.

Siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. Descansa en paz, Tomi. Te lo mereces. n