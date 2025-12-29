Un Oviedo testarudo

El Oviedo Baloncesto sacó ayer adelante un partido muy complicado ante el Ourense. Y lo hizo a base de esfuerzo, de testarudez, de confiar en todo momento en sus posibilidades. No fue un encuentro brillante por parte de ninguno de los dos contendientes. No, sus entrenadores se conocen a la perfección y plantearon el choque más como una guerra de guerrillas que como una contienda en la que fuera posible alegría alguna, aunque en el primer cuarto diera la sensación de que cabía la posibilidad de una confrontación abierta, en el que lo ofensivo cobrara más valor que lo defensivo. La realidad fue que después de los primeros diez minutos el juego se espesó y que a uno y otro conjunto les costó un mundo acertar ante el aro contrario, más que nada por las trabas defensivas por las que apostaron sus entrenadores.

En la primera parte se vio más entonado al Ourense, aunque en ningún momento pareció con opciones de poder despegarse con claridad en el marcador. Tras el descanso fueron los de Javi Rodríguez los que tomaron la iniciativa y, aunque con diferencias que en ningún caso superaron los siete puntos, su terquedad, su empecinamiento en sacar adelante el partido, les permitió no verse casi nunca por debajo de los gallegos. Así, fueron estos los que se vieron más acuciados en sus ataques en los minutos finales, lo que facilitó el trabajo (dentro de un orden, claro) a los carbayones.

De nuevo el Alimerka se mostró como un conjunto coral, en el que todos son conscientes del papel que deben desempeñar. Así, por ejemplo, ayer, tanto Parham como Duscak aceptaron un papel secundario al que no están acostumbrados. Uno y otro lanzaron solo dos veces a canasta. El protagonismo lo volvieron a tener Faure y Townes, tanto en defensa como el ataque. El dominicano fue de nuevo diferencial en el último cuarto, mientras que el alicantino mantuvo a su equipo en el encuentro cuando peor lo estaba pasando en los primeros veinte minutos. Nwakorie y Lobaco les acompañaron con brillantez y también apareció en situaciones comprometidas Cosialls.

Una victoria muy importante para los azules para seguir buscando los puestos de arriba de la clasificación y continuar ilusionando a los miles de aficionados que un día sí y otro también acuden al Palacio de los Deportes a darles su apoyo.