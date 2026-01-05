Copes se sube al carro

Es el Oviedo Baloncesto un equipo en el que todos sus integrantes cuentan. Por supuesto que unos tienen más protagonismo que otros, pero lo importante es que antes o después cada miembro de la plantilla cuenta con la oportunidad de demostrar su valía. Ayer le tocó el turno al argentino Federico Copes, que realizó un brillante partido, cubriendo con nota la baja de Lobaco, que no pudo jugar debido a un golpe de última hora. Una ausencia a la que se sumó en el segundo cuarto del encuentro ante el Febwi Mallorca Hermanson, quien tras un excelso primer cuarto tuvo que abandonar la cancha en camilla por un feo golpe recibido en un bloqueo.

Dos de los principales tiradores azules fuera de combate. Copes adquirió debido a ello el protagonismo que no había tenido en los trece choques anteriores de la temporada, en alguno de los cuales (como el último ante el Ourense) no disputó ni un solo minuto, o tuvo una participación testimonial.

Destacó Copes en todas las facetas del juego, pero sin duda lo más llamativo de su partido fue que tuvo un acierto del cien por ciento de cara a la canasta contraria. Anotó doce puntos en los 23 minutos que estuvo en cancha, con tres de tres en tiros de dos y dos de dos en los intentos de tres. Pero es que, además, fue quien más rebotes cogió del Alimerka, siete, y no perdió ningún balón.Y ayudó, y mucho, en las tareas defensivas del combinado carbayón, una labor esta en la que, una vez más, basó su triunfo de ayer el conjunto dirigido por Javi Rodríguez.

Está claro que el Oviedo Baloncesto gana muchos enteros cuando suma a su defensa el acierto en los tiros de más allá de los 6,75 metros. Gracias a ello se fue ayer del Mallorca en el primer tiempo, con un excepcional acierto de cinco de cinco de Hermanson. Pero es que luego, cuando este se vio obligado a ir al hospital, fueron sus compañeros los que mantuvieron un alto porcentaje de acierto en los tiros de tres. Todos los que jugaron lo intentaron, aunque por supuesto no con igual fortuna. En todo caso, metieron 16 de 38 lanzamientos, lo que supone un muy apreciable 42 por ciento de efectividad. Eso sí, los diez jugadores que dispusieron de minutos sobre el parquet obtuvieron algún punto. Y el Alimerka ya está en puestos de play-off.