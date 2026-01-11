La opinión sobre la primera vuelta del Real Oviedo y el Sporting: Llega la segunda parte

En unos días arrancará la segunda parte de la competición en Primera División y en Segunda División, esa que todos los equipos quieren acabar de la forma más feliz posible o, al menos, con una dosis de amargura llevadera. El Real Oviedo tiene por delante una tarea titánica si quiere salvar el cuello y mantenerse un año más en la élite. Los azules, ahora de Guillermo Almada –y antes de Carrión, y antes de Paunovic–, están obligados a sumar más del doble de los puntos que llevan ahora mismo.

El lastre de los habitantes de la orilla azul del Potomac es, fundamentalmente, su incapacidad para ver puerta. Solo suman nueve goles. El que menos lleva tras ellos en Primera División es el Getafe, que ahora mismo marcha duodécimo, cuatro puntos por encima del descenso, y con Bordalás en plena guerra con su presidente por la plantilla que ha puesto en sus manos. Otro dato: el Levante, equipo que está justo por encima del Oviedo, suma 21 goles a favor.

Así que el asunto está claro. Y, aun así, los carbayones tienen vida, incluso varias, dado que están a menos de dos partidos de salir del pozo. Pero para ello deben hacer algo de lo que se han olvidado: ganar. Con Almada el asunto pinta mejor, pero el casillero de victorias no se mueve. Al menos, la sensación es que se ha instalado algo de paz en la masa social tras lo sucedido con Carrión y tal y tal.

Pero, como la unanimidad no existe, el debate ahora es si Santi Cazorla tiene los minutos suficientes. La sensación es que con el nuevo entrenador el de Llanera tendrá pocas opciones. A ver qué pasa.

La Mareona y José Riestra

Mientras, a 28 kilómetros andan en época depresiva. La primera vuelta ha dejado claro que el Sporting es de rachas: buenas, malas, buenas, malas. Ahora toca el lado oscuro, toda vez que los de Borja Jiménez suman dos derrotas consecutivas en las que han vuelto los problemas defensivos. Esta semana toca Mareona en León. Las ganas de fiesta y pitanza nunca se pierden, aunque los resultados se atraganten.

Es probable que José Riestra acuda al partido, en lo que será la primera Mareona con nuevo presidente ejecutivo sportinguista. Que tenga suerte en el tiempo y en el espacio, ¿oyisti, güey?