Agarrones y "golpes" en la cabeza

El fútbol de nuestros días, por lo menos en España, sigue envuelto en un "mar" que no está en calma y con unos socorristas, denominados árbitros o voces del VAR, que además de ser noticia todos los días, están descontrolando a unos y a otros, a los que juegan, a los que miran y sobre todo a los que han hecho grande este deporte llamado "Rey".

Todos los que siguen nuestro fútbol no entienden nada de lo que está pasando, ni lo que hacen y autorizan los árbitros o jueces. Voy a recordar con rapidez una historia cortita que nadie olvida y que ocurrió en el Santiago Bernabéu: Míchel González, de blanco reluciente dentro del área madridista le tocó en primerísimo plano, con cierta picardía y sin que nadie lo tapara, los testículos a Carlos Valderrama. El colombiano, gran estrella del Real Valladolid, estaba empeñado en que su equipo no perdiera. Lo vio el árbitro, lo vio todo el público y luego se inmortalizaron las imágenes gracias a las cámaras y a los vídeos.

Ese "gesto defensivo" para evitar un posible gol en un córner nunca se olvidará. No sucedió hace muchos años (8-09-1991), pero se recordará mejor porque en ese Madrid de Míchel había súper estrellas como Butragueño, Sanchís, Pardeza o Martín Vázquez... Los defensas de todos los equipos en ese campeonato eran fuertes, tipo Hierro, Koeman, Gorriarán, Abelardo, Tati, Patxi Ferreira o Martagón, pero jamás hacían lo que están protagonizando los actuales jugadores en nuestro fútbol. Agarrones en las dos áreas de forma brusca, continua y descarada.

Ahora el fútbol se ha convertido en el deporte de los abrazos, agarrones de la cintura, por los hombros, la cabeza y sobre todo por las camisetas. Los árbitros y su voz en off made in VAR los dan como algo normal. No pitan nada. Son simples mirones. Estos días me recordaba el que fuera gran y serio árbitro de fútbol, ahora periodista deportivo en Eurosport, que fue juez de línea en Primera División en nuestro fútbol y colegiado de Segunda y Tercera División, Miguel Ángel Yáñez Martín, que "si yo estuviera pitando ahora, me quedaría sin jugadores a la media hora de partido. Pregunto, ¿Cómo es posible que los actuales árbitros españoles estén permitiendo que las áreas se hayan convertido en el rectángulo de los agarrones antes, durante y después de que se saquen los córners? No lo puedo lo entender".

Son muchos los ex árbitros y periodistas deportivos rodados que dicen que los colegiados de ahora no quieren ver lo que pasa en las áreas para no crearse problemas. Da la impresión que quieren seguir su carrera recibiendo el buen sueldo que les dan a todos y que por encima de todo actúan pensando sólo en su futuro.

Si no fuera así, y sigo centrándome en el fútbol español, los jugadores no protagonizarían o simularían de forma continua los golpes en la cabeza para que amonesten al rival. El minuto de "dolor" que protagonizan tirados en el suelo, quejándose y dando vueltas con los ojos tapados con sus manos es para que castiguen al rival con tarjeta, conscientes de que nadie los va a mandar fuera del campo tras ese golpe tres o cuatro minutos para que los examine un médico, como debía ser -y algún día será- obligatorio "por tratarse de un golpe en la cabeza".

Da la impresión que se deben tomar medidas. La Football Association Board (IFAB) quiere hacerlo y a lo mejor lo logra en unos cuantos meses, aunque en la Real Federación Española de Fútbol podrían hacerlo mañana mismo y tomar ya medidas para que el fútbol sea como antes y no tan mentiroso ni peliculero como lo es hoy. Los chicos y las chicas que quieren ser futbolistas en un futuro y que juegan ya en alevines, infantiles, cadetes y juveniles lo ven todo por la tele. Lo bueno y esto malo.