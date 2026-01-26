La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Queda mucha fiesta

En la orilla azul del Potomac hace tiempo que hablan de finales. Nada extraño cuando el Real Oviedo suma ya quince jornadas ligueras sin saborear un triunfo. Habría que acudir a los que saben de esto para conocer si la racha va camino de batir algún récord. Aunque aún está lejos de las 23 jornadas consecutivas que el Sporting de la 97-98 estuvo sin ganar, en las que sumó la friolera de tres puntos.

En el Camp Nou, a medio hacer y con más goteras que el Titanic, la armada de Almada resistió poco más de cincuenta minutos. La cosa iba más o menos bien hasta que dos errores groseros en defensa acabaron con todo. El Oviedo cavó su propia tumba y el Barça hizo el resto. Casi nadie contaba con rascar algo en Barcelona, así que ahora el objetivo pasa por los cuatro próximos partidos, algo que en el vestuario carbayón tienen muy claro.

Para empezar, ganar al Girona en el Tartiere, luego hacerse fuerte en Vallecas para más tarde recibir al Athletic, ahora mismo en horas bajas. Este ciclo de cuatro partidos se cerrará en Anoeta ante una resucitada Real Sociedad desde la llegada al banquillo de Pellegrino Matarazzo, técnico nacido en Wayne, Estados Unidos. Casi nada. Quedan muchos puntos por delante, por lo que todavía queda vida, aunque el ritmo cardíaco de los azules recuerda cada vez más al de una momia del antiguo Egipto.

Eibar y catorce puntos para la permanencia

Mientras, en la orilla rojiblanca potomaquiana son felices gracias a los números que el Sporting está cosechando desde la llegada de Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida. En Villa Pétalo, antes Mareo, se ha adelantado la primavera gracias a las dos victorias consecutivas ante la Cultural del Cuco Ziganda y ante el Mirandés, todo un colista. Quedan catorce puntos para la permanencia, lo que a estas alturas no está mal.

En una semana feliz antes de viajar a Ipurúa para medirse al Eibar, toca presentación del último fichaje. Ferrari ya ha debutado y de él se espera una inyección de goles que acerquen al Sporting a lo que todos quieren. Queda mucha fiesta, ¿oyisti, güey?