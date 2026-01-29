La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Bienvenidos a la final del Mundial

Pues nada, amiguinas y amiguinos, la final del Mundial ya está aquí. Así considera Almada, según la versión del Toro Viñas, el partido que el Real Oviedo jugará el sábado en el Tartiere ante el Girona. El equipo de Ter Stegen llegará mucho mejor que cuando se enfrentó a los carbayones en la primera vuelta, así que ojo, aunque en este "fúrgol", donde un cabezazo de su portero en el descuento permite a Mourinho echarse un baile a costa de un Real Madrid en horas bajas, puede ocurrir de todo.

En la orilla azul del Potomac se aferran a que quedan muchos puntos y a las sensaciones que está dejando el equipo desde que llegó el nuevo entrenador, el tercero de este curso si no fallan las cuentas. Pero de sensaciones ni se vive ni, sobre todo, se come. Vamos, estómagos llenos de aire. La afición se conjura para respaldar al equipo, a pesar de que hay más de uno y de dos niños recién nacidos que todavía no han sentido lo que es que gane el Oviedín. Catorce jornadas sin celebrar es una pesada losa cada vez más difícil de levantar. Sin olvidar que los fichajes llegados en el mercado del frío no convencen a casi nadie. ¿Pero no dicen que lo importante es disfrutar del viaje? Pues eso.

Cazorla, a tope en redes

Por lo demás, y sin salir del universo azul, últimamente Santi Cazorla anda a tope, sobre todo en sus redes. Un día le da "me gusta" a una publicación que pide fichajes al Grupo Pachuca; otro sube un vídeo de Riquelme en el que la estrella argentina cuenta que mucho comer cereales, hacer kilómetros, seguimiento con el GPS… pero que lo importante es darle el balón a tu compañero… Otro, dando cera a LaLiga por lo de tener que jugar casi siempre a las dos de la tarde. Sin olvidar la conversación cazada por la televisión en el Camp Nou con algunas estrellas del Barça hablando de sus cositas… El "fúrgol" moderno, compañero.

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac toca desplazamiento a Éibar para continuar remando hacia los 50 puntos y luego ya se verá. La felicidad sigue instalada en Villa Pétalo, antes Mareo, donde ya corretea Cuenca, el último fichaje del Sporting. Y a seguir, ¿oyisti, güey?