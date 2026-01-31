La opinión tras la ansiada victoria del Real Oviedo: La haka está de vuelta

Las risas han vuelto al Carlos Tartiere. Se ha ganado la anunciada final del Mundial ante el Girona. La tropa echaba de menos hacer la haka y la plantilla se quita la presión de no ganar un partido desde la era Paunovic. La imagen del encuentro se resume en la reaparición estelar de Santi Cazorla, el buen partido de Thiago Fernández en su estreno con la zamarra azul y la parada milagrosa de siempre del señor de guardia, Aarón Escandell. Además de romper el maleficio de no sumar de tres desde septiembre, la armada de Almada lo ha hecho jugando mal. ¿Habrá cambiado la suerte del Real Oviedo?

Hasta ahora, perdía cuando lo merecía y no ganaba cuando hacía los suficientes méritos para ello. Veremos, amiguinas y amiguinos, si la victoria ante el Girona se convierte en tendencia o simplemente fue un asunto estadístico: algún día el Oviedo tenía que ganar. Se podrá comenzar a comprobar el próximo sábado en Vallecas, ante el Rayo Vallecano. Una victoria dispararía la cotización del Oviedín en el mercado de los que tienen opciones reales de salvarse. De lograr asaltar el Teresa Rivero como Dios manda, los azules enlazarían dos triunfos por primera vez esta temporada.

Ruido institucional y el fútbol que nunca cambia

Luego está ya la cuestión ambiental, el «directiva, dimisión» y esas cositas que están ocurriendo en el atípico retorno del Real Oviedo a la Liga de todas las Ligas por las meteduras de pata de la propiedad desde que finalizó la fiesta del ascenso. Pero ojo con lo que se desea. Como dice el personaje de Martin Sheen en «Apocalypse Now»: «Todo el mundo consigue lo que quiere. Yo quería una misión y, por mis pecados, me dieron una… Y cuando terminó no quise otra».

El «fúrgol» moderno funciona como funciona. Por poner solo un ejemplo, ahí tenemos a Javier Tebas ofreciendo recompensas de 50 pavos a aquellos que denuncien a los bares que tengan fútbol pirata. Barata policía política que se ha sacado de la manga el presidente de LaLiga. Aunque lo que no cambia ni cambiará es la solución a todos los problemas: que la pelotita entre y ganar, ganar y ganar. Esto precisamente es lo que buscarán en la orilla rojiblanca del Potomac, en Ipurúa. El sueño es meterse en puestos de play-off de ascenso. Muchas finales de Mundial nos quedan por delante. Que el cuerpo aguante, ¿oyisti, güey?