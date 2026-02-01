Doble cambio providencial

El Oviedo y su afición disfrutaron por fin con una victoria después de cinco meses. El entrenador azul, Guillermo Almada, acertó con el doble cambio realizado en el minuto 64: puso calidad sobre el terreno de juego y gracias a ella el equipo carbayón logró el gol que le permitió sumar tres puntos, algo que no lograba desde el pasado mes de septiembre en Valencia. ¿Y quién puso la clase? Pues por un lado el de siempre, Santi Cazorla; y por otro, el recién llegado, el, argentino Thiago, cedido por el Villarreal hasta el final de temporada. La jugada, por la izquierda del ataque azul la inició el centrocampista de Llanera con un toque sutil, en el momento oportuno, hacia Javi López, quien centró al área, en donde apareció, justo en el sitio adecuado, Thiago; este recibe el balón y de forma fulminante se lo envía adelantado a Ilyas Chaira para que marque. Un bonito, pero sobre todo muy importante gol para que el Oviedo coja aire, que falta le hace, para afrontar la segunda vuelta de la Liga.

No fue el de ayer en el Carlos Tartiere un buen encuentro. Ni mucho menos. El primer tiempo de los asturianos quizás haya sido uno de los peores desde que Aldama se hizo cargo del equipo. Para nada tuvo que ver con el disputado por los carbayones en Gerona en la primera vuelta, en donde empataron (3-3) aunque estuvieron a punto de perder cuando lo cierto es que, por méritos futbolísticos, debieron haber logrado la victoria. Ayer, el Girona de Michel controló el juego a su antojo en los primeros 45 minutos. Y eso sí, aunque tuvo sus oportunidades fue incapaz de materializarlas. Distinto fue lo sucedido en la segunda parte, en donde el Oviedo, al menos, intentó no encogerse y hacer frente a los catalanes. Sin más, sin demasiado ímpetu. Pero había algo de mejora, hasta que llegó el minuto 75, seis después de que entraran en el terreno de juego Cazorla y Thiago para convertirse en los protagonistas del choque.

Pero la afición azul, visto lo visto en lo que va de temporada, no las tenía todas consigo, y se volcó con los suyos para evitar una nueva desilusión. Y esta vez (ya iba siendo hora) le sonrió la suerte, porque los gerundenses se lanzaron con todo su arsenal a por el empate. No lo lograron porque en una ocasión lo evitó el portero oviedista, Aarón Escandell, con una gran intervención plena de reflejos y en otras dos por la falta de acierto de los jugadores del Girona.

La victoria de ayer sirve para elevar la autoestima de los jugadores azules, pero solo eso. Debe tener continuidad, al menos para que siga habiendo esperanza, ilusión. Una buena piedra de toque puede ser el próximo fin de semana, cuando el Oviedo visita Vallecas. Lo que menos es como se encuentre el Rayo, cual es su estado de ánimo. Lo realmente relevante es como compitan los de Aldama y éste acierte a la hora de plantear el partido, como lo hizo ayer mediado el segundo tiempo en el Tartiere. Es evidente que el técnico uruguayo debe aprovechar la calidad que hay en la plantilla. Nadie pide que Cazorla juegue 90 minutos, pero sí que debe tener un protagonismo que vaya más allá de lo testimonial. Por otro lado, quizás Thiago sea la pieza que faltaba para que el Oviedo tenga mejores sensaciones en ataque.