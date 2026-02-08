Qué pena de tiros libres

El Oviedo Baloncesto plantó cara al líder de la Primera FEB, el Leyma Coruña, en la tarde-noche de ayer en del Palacio de los Deportes, pero al final se quedó a las puertas del triunfo más por sus propios errores que por los aciertos del todopoderoso equipo gallego, que solo ha perdido un partido en lo que va de competición y que es el más claro aspirante a jugar en la ACB la próxima temporada.

El Coruña es un gran equipo, concebido para recuperar el puesto que el pasado mayo perdió en la máxima competición del baloncesto español. Así y todo, el Alimerka asturiano podría haberle superado de haber estado más atinados sus jugadores en los tiros libres. Con un porcentaje del 56 por ciento de acierto es muy difícil, por no decir imposible, derrotar al líder de la Liga. Los ovetenses perdieron por cinco puntos y se dejaron desde la personal quince. Es fácil concluir que con un poco más de acierto en esta faceta del juego podrían haber infligido la segunda derrota a los coruñeses. Al final todo quedó en una ilusión.

El Leyma tiene jugadores de gran calidad de cara al aro contrario (el brasileño Pacheco es uno de ellos, como demostró ayer en Oviedo), pero es que, además, todos los miembros de su plantilla defienden de forma excepcional y muy conjuntada. Por eso jugarle al Coruña de tú a tú es muy difícil; y el Oviedo lo hizo, sin importarle en demasía el poderío físico de los gallegos en la zona. Eso sí, el agobio al que someten los gallegos a sus rivales en toda la cancha les llevó a los de Javi Rodríguez a perder hasta veinte balones.

Defendió bien el Oviedo Baloncesto e incluso sus porcentajes de tiro fueron mejores que los del Coruña, excepto en un caso, el de los tiros libres, el que, como ya quedó dicho, les impidió dar una gran alegría a su afición. No obstante, esta debe estar satisfecha de un equipo que siempre da la cara y pone en aprietos a los gallitos de la categoría.