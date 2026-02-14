Al fútbol no se juega de espaldas

Los periodistas deportivos llevamos muchos años luchando por ver siempre al fútbol español entre los mejores. La Asociación Española de la Prensa Deportiva ha trabajado y trabaja por ver triunfar a los nuestros y, también, a los que llenan los estadios y pueden definirse con sólo tes palabras: aficionados, seguidores o hinchas.

Jamás vi antes, en mis muchos años de carrera, lo que ocurrió en Vallecas y que tres horas antes de que comenzara el Rayo-Oviedo, tema que está ya excesivamente manoseado, se aplazara el espectáculo. Lo que me parece muy grave es lo que está ocurriendo ahora salvo que la postura drástica y responsable del Real Oviedo pueda con ellos. O sea, que todos los organismos nuestro fútbol sigan dándole la espalda, algo que como siempre no ha hecho el Real Madrid.

LaLiga de Tebas, que tiene muchísimo dinero, ya podía haber dado un paso adelante esta semana y decir que ellos pagaban todos los gastos de los aficionados del Oviedo. Algo similar o idéntico, podía haber dicho también el presidente de la Federación, Rafael Louzán, que también tiene mucho dinero en la REFF. Pero me da que ni Tebas ni Louzán harán absolutamente nada. Seguirán de espaldas.

Ya que el Real Oviedo es un club modesto me he ido a hablar con amigos de uno de los grandes de nuestro fútbol, el Real Madrid. Y lo hice con miembros expertos de las grandes peñas que tiene el club de Florentino. Lo que ellos me relataron asusta porque "lo que nadie tiene en cuenta es que nos vamos a la ciudad donde vamos a jugar los partidos fuera un par de meses antes para cerrar la contratación de los hoteles y los restaurantes. Cerramos la contratación de los autocares y de los bares donde se celebrará el descanso del viaje. Pagamos los hoteles por adelantado y también los transportes. Buscamos los precios menos exagerados para que el gasto no sea muy grande. Todo por ir a ver un partido de fútbol de Primera División. Antes, durante y tras el partido todo está organizado y bajo nuestro control y asegurado para que sea perfecto".

Hace cinco días los millonarios de LaLiga y la RFEF tenían que haber dado ya un paso al frente y decir públicamente que los aficionados del Real Oviedo iban a recibir el dinero de sus gastos. Eso no se ha hecho ni se hará y los demás clubes de la Primera División tampoco han dicho nada. No han puesto el grito en el cielo ni lo van a poner.

Javier Tebas, Rafael Louzán y mi buen amigo, ex futbolista y presidente de la AFE, David Aganzo, a lo mejor todavía pueden hacer algo. Los compañeros y rivales del Real Oviedo en el campeonato, es decir clubes de Primera División, también pueden o deben hacerlo. Repito, al fútbol no se juega de espaldas.