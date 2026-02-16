Opinión | EN TERRITORIO COMANCHE
La opinión sobre lo que le espera al Real Oviedo: Lágrimas resecas
Parece ser que al Oviedo y al oviedismo se les han acabado las lágrimas. Primero, con aquel torrente de emociones tras tantos años de disgustos que supuso la explosión de felicidad del ascenso, en el ya lejano verano de 2025. Ahora el lagrimal ya no da más, una vez que unos y otros parece que han asumido, aunque únicamente estemos a mediados de febrero, que el Oviedín regresará por la vía rápida a Segunda. La derrota ante el Athletic ha supuesto un mazazo.
Ya no se habla de finales de Mundial, como en su día le dijo Almada a su armada azul. Ahora ya se habla de milagros, que, visto lo visto y escuchado lo escuchado, se dan por imposibles. El calendario no acompaña, pero, ante todo, lo que no ayuda son los resultados.
Con poco, el Oviedo muerde la lona, y así es muy complicado sumar los puntos necesarios para no ser uno de los tres peores equipos de Primera División. Pero ¿quién dijo miedo? Almada contaba tras el partido ante el cuadro vasco que "o se gana o se aprende". Ya saben, eso de que la letra con sangre entra. El problema es que los azules llevan demasiadas jornadas aprendiendo y no ganando.
LaLiga y Louzán en el foco
Por lo demás, se está a la espera de lo que harán los que mandan en la casa azul tras lo sucedido con la bochornosa suspensión del partido en Vallecas. Quizás deberían echar mano del burgomaestre de Nueva York, uno de sus accionistas más famosos, y llevar el asunto a un Juzgado de la Gran Manzana.
De momento, el asunto ha servido para encontrar enemigos externos y mitigar el fuego amigo contra la directiva. Los dedos acusadores señalan ahora a LaLiga ("Tebas, vete ya") y a Louzán ("Corrupción en la Federación").
De todas formas, y a falta de más de una docena de partidos para el final de la competición, salvo que se repita una historia parecida o se produzca un atraco arbitral a mano armada, la travesía por el desierto para unos y otros pinta que se hará larga, muy larga. De esas en las que solo quedarán lágrimas resecas, ¿oyisti, güey?
Suscríbete para seguir leyendo
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera
- Los artilugios de Galiana se convierten en fallas: la peña Ébano vence en el Descenso y el Abuelo Anselmo y los Piniellanos la acompañan en el podio del día grande de Avilés
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía