Opinión | EN TERRITORIO COMANCHE
PABLO GONZÁLEZ
La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: La samba del banderín
El Oviedín de la armada de Almada volverá a verse las caras con la Real Sociedad, primer equipo al que ganó tras su retorno a Primera División después de casi un cuarto de siglo.
Los azules lo harán en otras circunstancias, pues de aquella, con Paunovic aún en el banquillo, no estaban tan enterrados en la clasificación. Tampoco la Real Sociedad es la misma, ya que después de un mal arranque han tomado velocidad.
Son esos días en los que toca recordar a jugadores que pasaron por uno y otro equipo, como Aldeondo, aquel que llegó para jugar en Tercera División cuando había muchas dudas de que el Real Oviedo siguiera existiendo.
Ya han comenzado las quinielas sobre qué equipo acompañará al pozo a los azules y al Levante, que perdió su partido aplazado ante el Villarreal de Marcelino García. Y eso que queda todavía un largo trecho. Pero el pesimismo es grande.
Seguramente ocurrirá lo mismo en ciudades como Sevilla o Valencia, donde se ven salvando el cuello de milagro. No sería extraño que uno de los que un día fueron grandes dé con sus huesos en el infierno. Los nervios afloran. Ahí está la que armó Matías Almeyda, técnico del Sevilla FC, la última jornada. Se encaró con el árbitro de turno y le piden siete partidos de sanción.
Seguramente prosperará alguno de los recursos que el club hispalense presentará para reducir el castigo. De lo contrario, el Oviedín debería ir buscando en qué palco o cabina situar al argentino, ya que cuando llegue su equipo al Carlos Tartiere aún estará de cara a la pared por portarse mal.
El Sporting, testador de entrenadores
Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac sucede que se han transformado en testadores de los entrenadores que debutan tras el despido del anterior inquilino del banquillo rival. Le toca “estrenarse” a Fran Escribá con su Valladolid. Se espera que lo haga con El Molinón hasta la bandera.
Por lo demás, el club que habita en el otro ramal de la Y, el Real Avilés de Baeza, ha saldado definitivamente sus deudas con Javi Rozada, que ahora disfruta de las agradables temperaturas chipriotas. Cómo presten los paisanos pagadorinos.
Luego ya está lo de la samba en el banderín de Da Luz y todo lo que vino después. Pero esta ya es otra historia, ¿oyisti, güey?
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la vela de marca de lujo con aceites esenciales que ha bajado su precio a menos de 6 euros: aroma que crea una atmósfera cálida y relajante
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas de secado rápido más barato del mercado: en cuatro colores y seca más rápido que otros tejidos
- Ana Méndez Civieta, la ingeniera ovetense que está al frente del 'túnel inteligente' clave para la expansión de Londres