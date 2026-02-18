La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: La samba del banderín

El Oviedín de la armada de Almada volverá a verse las caras con la Real Sociedad, primer equipo al que ganó tras su retorno a Primera División después de casi un cuarto de siglo.

Los azules lo harán en otras circunstancias, pues de aquella, con Paunovic aún en el banquillo, no estaban tan enterrados en la clasificación. Tampoco la Real Sociedad es la misma, ya que después de un mal arranque han tomado velocidad.

Son esos días en los que toca recordar a jugadores que pasaron por uno y otro equipo, como Aldeondo, aquel que llegó para jugar en Tercera División cuando había muchas dudas de que el Real Oviedo siguiera existiendo.

Ya han comenzado las quinielas sobre qué equipo acompañará al pozo a los azules y al Levante, que perdió su partido aplazado ante el Villarreal de Marcelino García. Y eso que queda todavía un largo trecho. Pero el pesimismo es grande.

Seguramente ocurrirá lo mismo en ciudades como Sevilla o Valencia, donde se ven salvando el cuello de milagro. No sería extraño que uno de los que un día fueron grandes dé con sus huesos en el infierno. Los nervios afloran. Ahí está la que armó Matías Almeyda, técnico del Sevilla FC, la última jornada. Se encaró con el árbitro de turno y le piden siete partidos de sanción.

Seguramente prosperará alguno de los recursos que el club hispalense presentará para reducir el castigo. De lo contrario, el Oviedín debería ir buscando en qué palco o cabina situar al argentino, ya que cuando llegue su equipo al Carlos Tartiere aún estará de cara a la pared por portarse mal.

El Sporting, testador de entrenadores

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac sucede que se han transformado en testadores de los entrenadores que debutan tras el despido del anterior inquilino del banquillo rival. Le toca “estrenarse” a Fran Escribá con su Valladolid. Se espera que lo haga con El Molinón hasta la bandera.

Por lo demás, el club que habita en el otro ramal de la Y, el Real Avilés de Baeza, ha saldado definitivamente sus deudas con Javi Rozada, que ahora disfruta de las agradables temperaturas chipriotas. Cómo presten los paisanos pagadorinos.

Luego ya está lo de la samba en el banderín de Da Luz y todo lo que vino después. Pero esta ya es otra historia, ¿oyisti, güey?