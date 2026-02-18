La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Tomen aire

Avanza la semana en la madreñina "furgolística", con los dos grandes pensando en lo que les viene por delante. En el caso del Oviedo no es otra cosa que una visita a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad.

Los vascos, que empezaron la Liga de esa manera, se han disparado desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, un italoamericano de Nueva Jersey de pura cepa. Pinta complicado que la armada de Almada pueda dar un susto de los gordos en Anoeta, pero todo es posible, aunque cada vez menos, en esto del fútbol, sea o no moderno.

El técnico uruguayo tendrá que buscar sustituto a Colombatto. La duda es si da entrada a Dendoncker o si ofrece la primera titularidad a Fonseca. El chico llegó en el mercado invernal y, como el resto de los fichajes, de una y otra estación, está teniendo poca participación e influencia en el juego de los azules.

Precisamente la aportación de las incorporaciones que llegaron del frío es otra de las quejas de la sufrida hinchada azul, que fiaba la remontada a que los ojos de lince futbolísticos con los que cuenta la propiedad acertaran para obrar el milagro.

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac, los de Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida, siguen quedándose con la miel en los labios cuando tienen la oportunidad de meter la cabeza en los puestos de play-off. A estas alturas de la Liga, el asunto es meramente anecdótico, ya que lo importante es estar bien colocado, aunque sea por detrás de la liebre de turno que va tirando del grupo. Al Sporting le toca jugar ahora dos partidos consecutivos en El Molinón.

Un Valladolid hundido vistará El Molinón

Primero rendirá visita el Valladolid, tocado y casi hundido desde la marcha de Almada. Los pucelanos estrenarán en Gijón su tercer entrenador del curso. Fran Escribá tratará de hacer bueno el tópico de a entrenador nuevo, victoria segura y tal y tal. Escribá ya es un clásico dentro de ese grupo de entrenadores que suenan cuando los clubes buscan un revulsivo. Ya saben, amiguinas y amiguinos, Oltra y demás.

Después, tras el partido ante el Leganés y la visita a Andorra, llegarán los equipos de la zona alta. Y es ahí donde se decidirá casi todo. Tomen aire, ¿oyisti, güey?