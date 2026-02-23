Maradona en el VAR

1. Teloneros de sí mismos.

No sé si los futbolistas saben que cuando salen a calentar antes de un partido se convierten en teloneros de sí mismos. Puede que ni siquiera Diego Armando Maradona, en su mítico calentamiento en el estadio del Nápoles antes de enfrentarse al Bayern de Múnich, lo supiera. Y eso que aquel calentamiento de Maradona con los cordones de las botas desatados al ritmo de "Life is Life" de la banda Opus fue un auténtico espectáculo antes del espectáculo, un entretenimiento futbolístico de altísimo nivel, una manera única de preparar el ambiente antes de todo un partido de vuelta de una semifinal de la Copa de la UEFA. Pues bien, aunque los futbolistas modernos no lo sepan, cuando están calentando antes de un partido se convierten en sus propios teloneros, así que deben tomarse en serio sus movimientos porque los espectadores lo vemos todo. Hay que calentar bien los músculos, de acuerdo, pero también se puede dar un poquito de espectáculo. Algún toque extravagante, un control de fantasía, un rondito con algo de chispa, una palomita del portero tan bonita como innecesaria, un intento de marcar gol desde el centro del campo, una espuela por aquí, un taconazo por allá, una "espaldinha" a lo Ronaldinho por un lado, una ruleta a lo Zidane por otro… No siempre vamos a poder ver a Maradona haciendo de telonero de sí mismo, ni se trata de que el calentamiento eclipse al partido como cuando Jimi Hendrix fue telonero de The Monkees (aunque en realidad Hendrix fue abucheado por los fans de The Monkees). Pero el espectáculo antes del espectáculo no consiste en poner música a todo volumen, sino en que Lamine Yamal y compañía entiendan el oficio de telonero.

2. Los extraterrestres lo vieron.

Y todo esto es solo un preludio (o más bien el párrafo telonero) de lo que les quería decir. El Comité Técnico de Árbitros ha reconocido un "error grave" en la no intervención del VAR tras el evidente, claro y distinto pisotón de Echeverri a Koundé previo al gol del Girona que supuso el 2-1 ante el Barça hace un par de jornadas. Yo lo vi, usted lo vio, Echeverri lo vio, el aficionado sentado en la localidad más alta del Estadio Municipal de Montilivi lo vio, el espectador más despistado que veía el partido en un bar y estaba más pendiente del pincho de tortilla que de la jugada también lo vio, los extraterrestres que Obama dice que existen lo vieron desde su lejanísimo planeta… pero el árbitro no lo vio y, lo que es peor, los tipos del VAR tampoco lo vieron. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible que ni Soto Grande ni Gálvez Rascón vieran lo que vio hasta el madridista más negacionista de la evidencia culé? Como no pudo ser un despiste, ni mala fe, ni ignorancia, ni creo que Florentino Pérez disfrazado de Groucho Marx estuviera en la sala VOR susurrando a Gálvez Rascón que no había pisotón, y que a quién va a creer, si a él o a sus propios ojos, solo se me ocurre decir que a los tipos del VAR les faltó calentamiento.

3. Calienta, que arbitras.

¿Los árbitros del equipo VAR no calientan? ¿Acaso llegan a la sala VOR (vaya lío de siglas, por cierto) después del café o de la merienda y se sientan tan campantes a ver qué pasa en el partido, uf, tío, qué pereza? Esto se tiene que acabar. Propongo que a partir de ahora los árbitros del equipo VAR no estén escondidos en una sala lejana, sino que salgan al terreno de juego antes del partido con sus cascos, pantallas y micrófonos y hagan de teloneros de sí mismos revisando las jugadas de los futbolistas que están calentando. Fuera de juego por dos milímetros y medio. Mano semivoluntaria en el área. Empujón con intención de que el compañero cayera de culo. El portero no estaba pisando la línea en ese penalti de prueba. Fulanito se escaquea cuando el preparador físico ordena hacer carreras cortas elevando las rodillas a la altura de la cadera. Menganito está más pendiente de saludar a su abuelo en la grada que de calentar correctamente… Si el equipo VAR calienta antes de los partidos y es el telonero del equipo VAR, seguro que verán los pisotones con la misma precisión con la que Maradona tocaba la pelota al ritmo de "Life is Life".