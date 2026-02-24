La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Los errores y los cambios

Cada uno en lo suyo, pero los dos grandes de la madreñina no acaban de cumplir. Los rojiblancos intentan e intentan meter la cabeza en el play-off, pero cuando lo tienen a mano patinan. A estas alturas de febrero no es un asunto como para salir a la calle pancarta en mano, ni mucho menos. Pero la situación, de tantas veces repetida, va camino de convertirse en sintomática. La penúltima oportunidad llegó ante el Valladolid en El Molinón.

El golazo de Otero que sirvió para abrir la lata se quedó al final en una bonita anécdota. Punto sigue siendo punto, pero en nada llegarán los equipos duros de la categoría y bueno sería ir haciendo caja por lo que pueda pasar una vez que la salvación está prácticamente atada.

Por lo demás, en Villa Pétalo, antes Mareo, se ejecutan cambios en busca de dar un empujón a la cantera. En realidad, son cambios sobre cambios. La familia orlegiana parece que no tiene mucha paciencia en busca de la fórmula que dé impulso al fútbol base rojiblanco. Ya saben remueve, remoza y rehabilita, que algo queda. Mientras, en la orilla azul del Potomac no salen del día de la marmota.

Los de la armada de Almada repiten una y otra vez el mismo partido, pero, al contrario que Bill Murray en la película de la citada marmota o que los protagonistas de "Palm Springs", una especie de revisión de "Atrapado en el tiempo", el Oviedo no es capaz de hacer las cosas como deben hacerse para salir del bucle. Con Almada al volante, los carbayones se han adelantado en seis de los ocho partidos que lleva dirigidos el uruguayo y solo en uno fueron capaces de ganar.

El viaje en Primera pinta que acabará antes de tiempo. Por eso, ante todo, lo mejor es tomárselo con mucha calma y disfrutar de la excursión por la categoría. Por ejemplo, ante el Atlético de Madrid del Cholo, que últimamente suele regalar tardes de gloria a los equipos que visita. Veremos, ¿oyisti, güey?