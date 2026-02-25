La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: La Federación y la felicidad

Ya se ve llegar en el horizonte la próxima jornada para los dos grandes de la madreñina "furgolística" tras una semana de bajón por los resultados cosechados el pasado finde por el Real Oviedo y el Sporting de Gijón.

El partido que más entra por el ojo, sin que se enfade nadie en la orilla rojiblanca del Potomac, es el que enfrentará a la armada de Almada con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Los colchoneros llegan con Sorloth en plan matador, lo que no es una buena noticia para los azules.

Aunque si no es el noruego será Julián Álvarez, que hace unos meses que se encuentra desaparecido en combate, en plan Chuck Norris. Pero con esta clase de jugadores nunca se sabe. También habrá que tener cuidadín con Lookman, el Cholito, etcétera, etcétera.

Tiene toda la pinta que el bueno de Almada tendrá que recomponer el centro de la defensa, ya que Bailly va camino de perderse otro partido. Desde la salida de Luis Carrión, el Real Oviedo marca, y en ocasiones más de un gol, pero sigue sin dar para sumar de tres en tres.

Por lo demás, y sin salir de la casa azul, la polémica se centra en que la Federación Española de Fútbol (RFEF), la de Rafael Louzán, se ha alineado con LaLiga de Javier Tebas para hacer oídos sordos y obligar al Real Oviedo a jugar ante el Rayo Vallecano la próxima semana.

Salvo giro inesperado y no esperado de los acontecimientos, lo de sumar los tres puntos de Vallecas en los despachos se va a quedar en un bonito sueño. Ya saben, amiguinas y amiguinos, hay justicias que tienen dos velocidades, por llamarlo así. Vamos, ni justa ni ciega.

Mientras, a 28 kilómetros esperan por Alejandro Irarragorri. Ahora que el dueño del Sporting de Gijón se ha quitado de encima el marrón de la Fiscalía mexicana, ha podido volver a su actividad habitual. Un día está apagando fuegos en el Santos Laguna y otro en Gijón.

En la villa marinera le toca respaldar a José Riestra, el presi ejecutivo, en su intención de darle una nueva vuelta de tuerca a la fábrica de jóvenes promesas de Mareo, antes Villa Pétalo. Y el domingo partido, ¿oyisti, güey?