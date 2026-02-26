La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Los rumores y León XIV

Intensa jornada la del jueves en la madreñina, sobre todo en la orilla azul del Potomac. Hay que ir por partes para evitar que el asunto se convierta en un bocadillo de polvorones. Para empezar, los amos (administrativos, se entiende) del urbanismo en lo que queda del Principado de Asturias han subido el pulgar hacia arriba y dado luz verde a la primera fase de la ciudad deportiva que el Real Oviedo construirá en los dominios de Cepi.

Se espera, se confía, se calcula que las excavadoras y los señores y señoras con cascos comiencen a furar el suelo antes del verano. La cuestión es de si será este o un verano futuro. Veremos.

Luego está la entrada en escena de la Fiscalía asturiana, que pide un año de prisión para el sujeto que literalmente hizo el mono para tratar de vejar a Mbappé en el partido en el que el Madrid regresó al Tartiere de forma oficial casi un cuarto de siglo después. Luego está lo de los rumores, no se sabe si de chigre y/o del antiguo Twitter, que don Martín Peláez, presidente de esta nuestra "institusión", que diría Sergio Egea, ha salido a desmentir.

Es decir, lo de que el Grupo Pachuca tiene problemas de tesorería y que el conglomerado quiere vender el Oviedo. Peláez insiste en que se quedarán por los siglos de los siglos en la ciudad "muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica y buena", y que lo demás son eso, rumores.

La cuestión es que cuando se sale a desmentir rumores de los que seguramente no se haya enterado ni una milésima parte de la masa social azul, el rumor se convierte en noticia. Otra cosa es que se quiera lanzar un mensaje al instigador de los supuestos bulos. Así que, amiguinas y amiguinos, pasemos de puntillas, que doctores tiene la Iglesia, en este caso la católica.

Y precisamente el sucesor de Pedro, León XIV, recibirá en audiencia a una delegación del Oviedo en el Vaticano. Sin duda, salvo sorpresa, esa será una de las imágenes del centenario azul al margen de lo lúdico-festivo. Lo demás, lo que viene siendo lo deportivo, está a la espera del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El asunto está negro, pero los hay peores, aunque también los conocemos. Así que no cunda el pánico entre las masas, ¿oyisti, güey?