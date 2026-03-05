La opinión sobre la situación del Real Oviedo: La quimera azul

Prodigio, milagro, quimera, ensueño, fantasía… Elijan, amiguinas y amiguinos, la palabra que más les encaje sobre la recta final de temporada que debería realizar el Real Oviedo para lograr la salvación. El asunto no es que pinte mal, es que es un agujero negro del que los azules tienen prácticamente imposible salir. Pero todo es posible… o no.

La permanencia comenzó a torcerse hace meses por lo que todos ustedes ya saben, pero el color y el material del ataúd con el que se enterrará al Oviedo en su paso por Primera tras tantos años en el barro ya empezaron a quedar bastante claros tras la mala suerte ante el Atlético de Madrid y la pifia en Vallecas.

En el popular barrio madrileño la armada de Almada se dejó la calculadora. Sí, quedan 36 puntos, pero los azules deberían ganar buena parte de los doce partidos que todavía les quedan por delante.

Llegan los tiempos de los afiladores de cuchillos y de analistas que tratarán de desentrañar los motivos que han amargado el centenario al club carbayón. Por ejemplo, habrá quien se pregunte qué habría ocurrido si hubiera proseguido Paunovic, si no se hubiera optado por el aborrecido Luis Carrión y si...

Fútbol ficción, algo así como pensar sobre cómo habría cambiado la historia de la mitad del siglo XX si Adolf Hitler hubiera sido admitido en la Academia de Bellas Artes de Viena.

La pregunta, o una de ellas, de aquí hasta final de temporada es ver, saber y comprobar si la plantilla ha perdido la fe del todo, si seguirá compitiendo o se declararán los servicios mínimos. De ser esto último, ojo a los tres meses de sufrimiento que quedan hasta que lleguen las vacaciones.

Y ojo también a las broncas hacia el palco y la propiedad que se han puesto de moda al término (o no) de cada encuentro.

Por lo demás, y tomando como ejemplo el esperpento del aplazamiento del partido en Vallecas, en la casa azul deberían ir trabajando en mejorar las relaciones y tener sus lobistas en LaLiga, la Federación Española, el Comité Técnico de Árbitros etcétera, etcétera…

Aunque esto no sirva para marcar goles y sumar puntos, todo cuenta, ¿oyisti, güey?