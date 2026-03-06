Opinión | EN TERRITORIO COMANCHE
La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Ya no son finales
Cuando en la andadura vital, la "furgolística", se entiende, se pasa de hablar de que el siguiente partido es una final a que en el próximo encuentro está en juego la vida (siempre la deportiva, claro está) es que la cosa está muy malita. Y si eso lo dicen los protagonistas, en esta ocasión las voces elegidas para hablar del vestuario, en este caso el del Real Oviedo, pues blanco y en botella. No hace mucho Guillermo Almada hablaba de un partido como "la final del Mundial". Más tarde las finales no tenían tanto lustre. Ahora, lo que está en juego es una mínima esperanza de que la armada de Almada pierda el miedo a ganar y obre un milagro que pasaría a la historia más reciente del fútbol español.
La situación del vestuario del Oviedo
Sin salirnos de los mensajes que se escuchan de los protagonistas da la sensación de que algo pasa ahí dentro. Nada que no ocurra en cualquier colectivo cuando el negocio marcha mal. A estas alturas de la temporada, a nueve puntos de la salvación y sin señales que inviten a reservar cajas de cava por si hay algo que celebrar a finales de curso, comienzan a surgir algunas preguntas.
El futuro de Guillermo Almada
Una, si Almada será el entrenador la próxima temporada si el retorno a Segunda se acaba consumando. Otra, si el técnico uruguayo comenzará a escuchar a aquellos que le piden, solicitan y hasta exigen que siente de una vez a los que no serán de la partida en la 2026-27 y que ponga a jugar a los que tienen contrato más allá de este verano.
Un partido clave ante el Espanyol
Sea lo que sea, se avecinan meses largos, muy largos, si la nube negra no se convierte en un día soleado con los pajaritos cantando. Y a todas estas, partido en Barcelona ante el Espanyol, donde los azules pueden borrar la mala imagen que llevó al 3-0 en Vallecas, ese partido que la tropa insiste en que nunca se debió jugar.
Borja Jiménez y el objetivo de los 50 puntos
Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida, insiste en que hay que sumar 50 puntos para luego pensar en otras metas. La primera, ganar en Andorra para que los de arriba no tomen mucha ventaja. Ya saben, amiguinas y amiguinos, cuestión de objetivos, ¿oyisti, güey?
