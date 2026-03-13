De lo inadmisible a dos sueños posibles

Estoy seguro que ya todo el mundo sabe que hay dos equipos de fútbol en España, y más concretamente que juegan en Asturias en Tercera División, que se llaman San Luis y Llanera B. Acciones antideportivas e impropias de esta vida tienen ahora un espejo tan grande que hasta, por ejemplo, un argentino o un asturiano que viven en el centro Buenos Aires o un japonés de Tokio, ya lo saben. Las buenas noticias "vuelan" por el mundo y las malas más rápido. Esos lo sabemos todos, pero los jóvenes mucho más. Por eso no entiendo como a estas alturas de la vida y de la digitalización, en el fútbol un denominado deportista fue capaz de agredir a un árbitro en un partido porque le pitó un penalti. Repito, todo el mundo ha visto ya las imágenes, lo sabe y nadie lo puede detener.

Los asturianos futboleros que viven fuera de nuestro país no se merecen esto. Sé cuanto sueñan todos con los colores del Sporting y del Real Oviedo y con su "patria" Asturias porque tuve la fortuna de vivir doce años en Buenos Aires y tener muchos amigos y conocer exfutbolistas allí. Hoy ya saben que aquí le han pegado a un árbitro joven.

Espero que estas noticias nunca más se repitan y que sepan todos los que juegan al fútbol que a todos nos duele muchísimo todo aquello que no sea deportividad. Y nos duele porque todos los fines de semanas estamos pendientes de lo que hacen todos los clubes de España y apostamos siempre por el respeto que deben poner siempre por delante. Claro y concreto. Punto y aparte. Dando un salto a la actualidad, como los periodistas podemos recurrir siempre fácilmente a volver a leer lo que escribimos, recuerdo ahora desde el "espejo positivo" lo que escribí en agosto el año pasado tras el ascenso azul, que fue mucho más alegre. Le pedí al dueño y al presidente del Oviedo esfuerzo inmediato, ilusión y trabajo. Eso sí, ahora sigo diciendo que un presidente no puede vivir en México y tener el mando en el Tartiere, cuando la Primera División Española es una de las mejores del mundo y necesita en todas las parcelas lo que se conoce como "dedicación plena". Sobre todo, del "jefe".

No se hizo ni en agosto ni en septiembre y no se puede hacer ahora por muy grande que sean las ovaciones que reciben Santi Cazorla y Aarón Escandell en todos los campos donde juegan. Quedan once partidos por disputarse y un montón de clubes importantes por delante. La frase es un tópico fácil, pero la volveré a escribir para que todos la recuerden: "Lo que mal se hace en la directiva a principio de temporada, mal acaba", aunque hoy deseo pensar que "los milagros existen".

Sé, porque me lo han dicho, que grandes seguidores y seguidoras del Oviedo ya no se ponen ante la televisión cuando el equipo juega fuera del Tartiere para no sufrir. Así de duro. Mientras tanto, el Sporting de mi gran amigo Joaquín, de mi Redondo o de mi Enzo Ferrero, del que tengo una foto con él que no se puede publicar, veo que saben que el ascenso en estos momentos es posible. Pueden y lo tienen que intentar porque están muy cerca de llegar a esa posición del tercero al sexto puesto que permite jugar la liguilla de ascenso, eliminatoria que el Real Oviedo ganó el pasado año para estar hoy en Primera donde la palabra imposible a veces no es realidad. Prefiero estos sueños, seguir aplaudiendo desde la grada a leer o ver el vídeo de la agresión a un joven árbitro, que no deber ser noticia nunca más.