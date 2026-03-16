Real Oviedo: el orgullo de no rendirse jamás

Hay temporadas que se recuerdan por las victorias, por los ascensos o por las grandes gestas. Y hay otras que, pase lo que pase al final del camino, quedan grabadas por algo incluso más poderoso: la dignidad, el compromiso y la capacidad de resistir cuando todo parece empujar hacia el abismo. Eso es, precisamente, lo que está transmitiendo este Real Oviedo.

Porque más allá de resultados, cálculos, clasificaciones o pronósticos, hay algo que esta plantilla está dejando claro en cada partido: no baja los brazos. Nunca. Y eso, en el fútbol actual, donde tantas veces el ánimo se derrumba a la primera dificultad, es algo digno de admirar.

El Oviedo está compitiendo con alma. Está jugando con la angustia de saber que cada jornada pesa, que cada error se paga carísimo y que el margen es mínimo. Y aun así, el equipo sigue de pie. Sigue peleando. Sigue creyendo. Incluso cuando desde fuera muchos dan la batalla por perdida, los jugadores están demostrando una resiliencia que honra el escudo que defienden. Esa actitud volvió a verse este sábado, en una victoria vital ante el Valencia en el Tartiere, donde el equipo mostró intensidad, compromiso y una fe competitiva imprescindible para seguir aferrado a la esperanza.

Y eso es lo que merece el reconocimiento de la afición. Porque se puede ganar o perder. Se puede jugar mejor o peor. Se puede acertar o fallar. Lo que no se negocia es la entrega. Y este Real Oviedo, en eso, está dando una lección. Cada balón dividido, cada carrera, cada esfuerzo defensivo, cada intento por levantarse después de un golpe demuestra que estos futbolistas han entendido perfectamente dónde están y qué representa esta camiseta.

En una temporada dura, áspera, de esas que desgastan tanto la cabeza como las piernas, lo fácil sería dejarse ir. Lo cómodo sería aceptar el destino, asumir lo inevitable y esperar el final. Pero este equipo ha elegido el camino más difícil: seguir compitiendo con orgullo. Seguir luchando aunque las cuentas no acompañen. Seguir defendiendo la posibilidad, por mínima que sea, de cambiar la historia. Jugadores del propio Oviedo han insistido estos días en que mientras existan opciones matemáticas, el equipo va a pelear, y también han subrayado el valor del apoyo constante del Tartiere en ese empeño.

Y ahí está la grandeza de este grupo. No únicamente en lo que consiga, sino en cómo lo está intentando. La resiliencia no garantiza el éxito, pero sí dignifica el esfuerzo. Y este Oviedo está siendo digno de admiración porque no se está dejando vencer antes de tiempo. Porque está demostrando carácter en medio de la tormenta. Porque, incluso herido, sigue teniendo orgullo. Y porque cuando uno representa a una afición como la oviedista, rendirse no debería ser nunca una opción.

Puede que el fútbol termine siendo cruel. Puede que la realidad sea dura. Pero hay algo que ya nadie podrá quitarle a este equipo: el respeto que genera ver a un grupo de jugadores dejárselo todo cuando muchos pensarían que ya no merece la pena. Sí merece la pena. Siempre merece la pena luchar hasta el último segundo. Siempre merece la pena honrar el escudo. Siempre merece la pena pelear por el Oviedo.

Y si algo define a este club, a su gente y a su historia, es precisamente eso: caer, levantarse y volver a intentarlo. Una y otra vez. Por eso, pase lo que pase, esta plantilla merece reconocimiento. Porque en tiempos de dificultad está eligiendo la valentía. Porque no está entregando la cuchara. Porque sigue mirando de frente al reto. Y porque hay derrotas que empequeñecen y resistencias que engrandecen. Esta, sin duda, es una de esas resistencias que merecen aplauso.

El Real Oviedo podrá estar contra las cuerdas. Pero mientras haya jugadores que corran, que crean y que no bajen los brazos, seguirá vivo algo que va mucho más allá de la clasificación: el orgullo de sentirse representado. Hasta el último minuto del último partido.

¡Hala Oviedo ! n