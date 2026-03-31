La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Lecciones, que no fracasos

Pues nada, queridos amiguinos y amiguinas, se está quedando el asunto para que el próximo Día de Asturias volvamos a tener un derbi por todo lo alto, pero no en todo lo alto. Ya saben, otra vez en Segunda. Casi todos los habitantes de la orilla azul del Potomac dan por hecho que el Real Oviedo bajará dado que la armada de Almada ha sido incapaz de ganar todas esas finales del Mundial que le venían por delante. Las matemáticas aún dan algo de esperanza a los azules, pero para cuadrar las cuentas, y visto lo visto, hace falta más que un milagro.

Con todo, la vida sigue, y el club carbayón tendrá vida más allá de lo que ocurra a final de temporada. De ahí que los responsables de la casa azul, los de allá y los de acá, ya hayan cerrado un par de fichajes de cara a la próxima temporada. Ya lo dice Martín Peláez, el presidente azul: "No hay fracasos, hay lecciones de vida".

Lección parece ser la que ha recibido la propiedad del otro grande de la madreñina después del plante de una buena parte de la afición del Sporting por el boicot al día de ayuda al club ante el Deportivo de La Coruña. Los que saben de esto nos cuentan que la mecha ya estaba preparada y que solo faltaba la chispa tras la acumulación de decisiones por parte de Orlegi desde su aterrizaje en Gijón que no han gustado a la tropa rojiblanca.

Es curioso, o no tanto, que tanto Pachuca como la familia orlegiana tengan de uñas a los que sostienen el circo a base de abonos, camisetas de todos los colores y el pago de las cuotas para ver el "fúrgol" por televisión. Pero que no cunda el pánico entre las masas. Llegará el verano, que todo lo calma, y las colas físicas y online para renovar los carnés de socio seguirán carnosas y abundantes.

Luego ya está el asunto del balón, de si entra o no entra. Le toca volver a comprobarlo este miércoles al Sporting en su visita a Santander, donde se espera que los de Borja Jiménez, de los Jiménez de toda la vida, ganen para cerrar el cantar de los 50 puntos. Y ya saben, pase lo que pase, será una lección de vida, ¿oyisti, güey?