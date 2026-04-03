El oscuro futuro de los jueces de línea

La nueva tecnología ya conquistó el mundo del tenis y los jueces que trabajaban conjuntamente con el árbitro principal para que no se produjeran polémicas y la bola o pelota fuese controlada perfectamente ya desapareció. Ahora la revisión electrónica en vivo ELC Live ya controla todas las líneas de la pista, él juez árbitro está solo y ya nadie tiene que informar con las manos lo que un periodista televisivo hizo popular repitiendo una palabra que le convirtió en estrella: "Entró, entró".

Me aseguran que algo se avecina en el mundo del arbitraje. Son muchos los que opinan que en el fútbol los jueces de línea van camino de desaparecer o de quedarse sin trabajo. Por lo pronto son ellos los grandes protagonistas de la polémica y de los altercados. Es más, como podemos ver ya no marcan los fueras de juego de inmediato, sino que esperan que continúe la jugada para contemplar qué sucede y qué hacen los futbolistas (algún día un jugador se va a lesionar gravemente y van a tener un problema). Luego ya anulan la jugada que debía haber sido parada en su momento por fuera de juego o falta.

La forma generalizada de revisión electrónica en el fútbol avanza a toda velocidad. Ya se puede hacer el seguimiento exhaustivo tanto de los jugadores como del balón, por lo que todo apunta que los árbitros del banderín, que son millones, parecen tener los días contados si no se sigue confiando en la buena calidad de árbitros y jueces de línea que hay en España y en el mundo.

A todo esto, tenemos que apuntar que el fútbol español, en categorías inferiores, ha recuperado el capítulo de las agresiones. Ya en Primera División el comportamiento de los jugadores está dejando de ser ejemplar y buscan el mínimo roce para dejarse caer o simulan golpes en el rostro como si les hubiesen cruzado la cara con un garrote. Los árbitros están viviendo y padeciendo en la actualidad en el fútbol del engaño y nadie logra pararlo.

Además, en categoría inferiores, los ataques a los árbitros empiezan a multiplicarse, y ahí está como último ejemplo lo ocurrido en el campo del Águilas el pasado 22 de marzo, en un partido de Segunda Federación, más otros muchos más casos, no tan llamativos, pero si antideportivos como los que se están protagonizando en muchísimos campos de fútbol.

La Federación Española de Fútbol y su presidente, Rafael Louzán, que sé que está preocupado, como lo estamos los periodistas deportivos de prensa, radio y televisión, que disfrutamos con nuestro trabajo y deseamos lo mejor para nuestro fútbol campeón del mundo, queremos que se tomen medidas de verdad. Todos tienen que hacerlo lo antes posible, sobre todo ahora que los campeonatos entran en su fase más tensa, más ilusionante, pero con muchísima más polémica y tensión por culpa de los descensos, los títulos o las clasificaciones para competiciones europeas.

No estaría nada mal que la Federación y LaLiga contactarán más menudo con los periodistas deportivos. Nos preocupa lo que le sucede a nuestro fútbol y lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Pasarán muchas cosas y tal vez los jueces de línea deberían pensar más en su futuro. Esta carrera ha empezado de verdad. ELC Live y el ELC Review ya existen.

Estos días en los que los ojos de todos han estado puestos en la selección de Luis de la Fuente, estaría bien que nos animáramos para empezar a soñar con el Mundial. Será bueno meditar mucho y trabajar con los jóvenes que sueñan con llegar algún día a lucir la camiseta roja de España, la de toda la vida, la que nos hace e hizo campeones.