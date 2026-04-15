La victoria del Real Oviedo en Balaídos no cambia de golpe una clasificación que sigue siendo muy preocupante, pero vuelve a confirmar algo que algunos llevamos semanas defendiendo: este equipo no se está dejando nada. El 0-3 no es solo un resultado enorme por lo que supone en lo moral, sino también una prueba más de que este Oviedo compite con una dignidad incuestionable, muy lejos de la imagen resignada y pobre que tantas veces ofrecen los condenados al descenso. El partido terminó con triunfo azul en Vigo y permitió al equipo seguir agarrado a la permanencia.

Porque conviene decirlo alto y claro: el Real Oviedo podrá tener carencias, podrá ir justo de calidad en muchos tramos de los partidos, podrá necesitar rozar la perfección para sumar, pero lo que no se le puede discutir a este grupo es el compromiso. No ha sido, ni mucho menos, el típico farolillo rojo de Primera División que se deja llevar, que baja los brazos o que acepta su suerte con resignación. Este equipo pelea, muerde, corre, aprieta y compite como si cada jornada fuera la última. Y seguramente esa sea la razón por la que, pese a todo, todavía sigue habiendo vida.

El Oviedo de esta temporada no puede permitirse lujos. No tiene una plantilla sobrada de talento diferencial ni jugadores que decidan partidos andando. Lo suyo va por otro camino. Este equipo suple la falta de calidad con una sobredosis de actitud, de intensidad, de solidaridad y defensa. Donde otros ponen una marcha, el Oviedo pone dos. Donde otros se caen, este grupo insiste. Y donde podría haber aparecido el desánimo, lo que ha aparecido es un orgullo competitivo que honra el escudo.

Eso es precisamente lo que más merece ser reconocido. En el fútbol se puede perder, pero hay maneras de hacerlo. Y el Oviedo ha transmitido que está dispuesto a vaciarse hasta la última gota. No siempre le ha dado. No siempre la valentía compensa. No siempre el esfuerzo encuentra premio. Pero la actitud ha estado ahí. Y en una situación tan delicada como la actual, eso no es un detalle menor: lo es casi todo.

La victoria frente al Celta refuerza una sensación que ya venía creciendo en las últimas semanas. Este equipo cree de verdad. Y cuando un grupo limitado en lo futbolístico es capaz de sostenerse en la convicción colectiva, se convierte en un rival incómodo, duro y profundamente digno.

Por eso, a estas alturas, al Oviedo no se le puede poner ni un pero en lo que respecta a entrega. Se le podrán señalar errores, limitaciones o momentos de falta de acierto, como a cualquier equipo en apuros. Pero no se le puede reprochar el alma, el sudor y la voluntad. Este Oviedo no se esconde. No se entrega. Compite.

La permanencia sigue siendo dificilísima. Nadie sensato puede negarlo. Queda muchísimo por remar y el margen de error es mínimo. Pero también sería injusto no reconocer que este equipo está defendiendo su sitio en Primera con una honestidad competitiva ejemplar. Quizá no le sobre fútbol, pero le sobra corazón. Y a veces, cuando el talento no alcanza, solo queda eso: correr más, pelear más, creer más. El Real Oviedo lo está haciendo. Y solo por eso, pase lo que pase, merece respeto.