La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Caos y canibalismo

Mediados de abril de 2026 y los dos grandes de la madreñina "furgolística" apuran sus opciones deportivas. En la casa azul hacen cuentas de lo que necesitan para salvar el cuello después de haber sumado dos victorias consecutivas. A pesar de todo, el milagro sigue siendo complicado, pero después del 0-3 en Balaídos la nube negra ha adquirido otro tono. La afición se conjura para llenar el Tartiere y las calculadoras echan humo. Algo ha cambiado en la armada de Almada.

Por ejemplo, el jugador franquicia ha pasado de ser Santi Cazorla a Fede Viñas. El uruguayo pasó de jugar de extremo con Carrión a ser uno de los delanteros de moda del fútbol español junto a Muriqi y Carlos Espí. Ahora casi todo se fía a la fe y al propio Viñas, que de seguir así llegará lanzado al Mundial. Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac dan por cerrada la temporada. La salvación es virtual desde hace unas semanas y el play-off se ha ido alejando al mismo tiempo que se han ido quedando sin gasolina los jugadores que tiraban del carro. Se habla de fracaso, decepción… aunque en realidad es una más en la historia ya no tan reciente de los rojiblancos.

Orlegi ya prepara la décima temporada consecutiva en Segunda prometiendo que se hará una plantilla para lograr el ascenso. José Riestra, el segundo presidente de la era orlegiana en Gijón, incluso fue estos días más allá y juró y perjuró que el grupo mexicano en ningún momento pensó en comprar el Sporting para "dar un pelotazo" y "llenar las bolsas". Todo lo contrario. La verdad es que a Riestra se le entiende mejor que a su antecesor en el cargo.

Al menos, para satisfacción de más de uno, deja titulares. Lo cierto es que al ejecutivo le ha tocado lidiar con varios marrones desde que fue ungido. El principal, visto desde fuera, es el cisma con las peñas. La sensación es que el boicot del día del club ante el Dépor ha hecho pupita en la familia orlegiana, al menos entre sus miembros enviados a Gijón en comisión de servicio. De ahí que el club esté buscando acercamientos, como la invitación de este viernes a Mareo a las dos agrupaciones de peñas y donde la Federación , ojito derecho en su momento del fernandismo, no estará. Ya saben, primero el caos y luego el canibalismo, ¿oyisti, güey?