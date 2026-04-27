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Opinión | EN TERRITORIO COMANCHE

Pablo González

Pablo González

La opinión sobre el futuro del Real Oviedo y el Sporting: Llega la camisa hawaiana

Alejandro Irarragorri y Jesús Martínez

Alejandro Irarragorri y Jesús Martínez / LNE

Los dos grandes de la madreñina “furgolística”, Real Oviedo y Sporting de Gijón, ya pueden ir llamando al departamento de viajes de El Corte Inglés para planificar con más tiempo del deseado sus vacaciones de verano. Oviedo y Sporting se han enfundado las bermudas, la camisa hawaiana y las chanclas después de sus dos últimos tropiezos.

Oviedo y Sporting, sin opciones reales tras sus últimos resultados

Cierto es que la consumación del desastre aún no es oficial, pero ya nadie, ni dentro ni fuera, se aferra a lo de las matemáticas. Tampoco se puede decir que las derrotas ante el Elche CF y el Córdoba CF hayan sido las culpables de que unos bajen y otros no suban.

Las competiciones que premian la regularidad tienen la mala costumbre de olvidarse de los que lo dejan todo para última hora y permiten pocos resquicios a los milagros.

Planificación clave: Pachuca y Orlegi ante un verano decisivo

¿Y ahora? Pues en ambas orillas del Potomac, la azul y la rojiblanca, tienen deberes muy similares. Se podría decir, amiguinas y amiguinos, que incluso peligrosamente parecidos.

Para empezar, Pachuca y Orlegi Sports deben diseñar una plantilla —proyectos, como los llaman ahora— para contentar a las masas. En la casa azul, por eso de la ayuda al descenso, se confía en que se monte un equipo que pueda estar arriba desde el primer día.

En Gijón tienen menos cuartos, pero la historia exige y mucho más en la que será la décima temporada consecutiva en Segunda División.

Reconectar con la afición y mejorar la imagen institucional

Luego está la labor de pedagogía, que no servirá de nada si el balón no entra, que deberán realizar entre las aficiones para recuperar el cariño y prestigio perdidos tras las polémicas decisiones tomadas a lo largo de estos meses (en el caso del Sporting, meses de doce en doce).

Y para rematar, resta la tarea de mejorar la relación con las administraciones locales, con las que el buen rollito es manifiestamente mejorable.

Objetivo inmediato: cerrar la temporada con dignidad

Por lo demás, a Sporting de Gijón y Real Oviedo les toca cerrar la temporada mostrando una imagen más que decente y no dejarse ir. Vamos, lo que viene siendo no hacerse un Atlético de Madrid del Cholo Simeone en Liga.

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Cualquier otra cosa serviría para propagar la semilla de la discordia, de lo que ya tenemos suficiente en estos tiempos inciertos, ¿oyisti, güey?

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