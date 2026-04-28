La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Balance de daños

Sin nada en juego, salvo la honra, para los dos grandes de la madreñina "furgolística" llegan los días de hacer balance. Así que, amiguinas y amiguinos, agárrense, que queda todavía un trecho, cierto es que no muy largo, para que oficialmente concluya la temporada, por lo que nos restan balances y balances. Son días y semanas en las que habrá peticiones de perdón por no lograr los objetivos marcados y justificaciones para evitar hablar de fracaso, fiasco, descalabro…

Pero, ante todo, lo que les queda a los protagonistas de esto del "fúrgol", que antes se suponía que eran los jugadores, es mantener la calma y templar los nervios una vez que el asunto está claro. Aquí entra, por ejemplo, lo sucedido con Carmo tras ser sustituido en el partido del Real Oviedo ante el Elche. El central ha pedido perdón y a otra cosa. Nada que ver con lo ocurrido con el puñetazo de otra época que se pudo ver en el Huesca-Zaragoza: gancho ganador de Andrada a Pulido. Ahora está por ver si el Tartiere acariciará o morderá a Carmo si vuelve a jugar como local a pesar de su petición de perdón y clemencia. Una pequeña anécdota dentro de todo lo que ha sucedido, sucede y tendrá que suceder, en este caso, en la casa azul.

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac, José Riestra, presidente ejecutivo, afirma que la idea de la propiedad del Sporting es la de retener de cara a la próxima temporada a Gelabert, Otero y Dubasin. Vamos, que a la hora de escribir estas líneas no habrá traspasos. Aunque tal y como están las cosas y el cajón de les perres de los clubes españoles, ¿realmente alguien estaría dispuesto a pagar un traspaso diferencial por alguno de los tres citados? No tiene pinta.

En cuanto a lo que sucede ahí fuera, Pachuca y Orlegi andan ultimando las ventas de uno de sus dos equipos en México. El Atlas orlegiano ya tiene dueño y el León de Chuso Martínez puede ser, solo puede ser, que acabe en manos de una de las empresas del conglomerado del Grupo Carso. Todo quedaría en casa, así que hagan juego, señores, hagan juego, ¿oyisti, güey?