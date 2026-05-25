Arroz con leche, cuadros de Miró y rumbo al sur, más o menos

1. Fútbol sin aderezos.

Goethe se equivocó cuando escribió que nada es más difícil de soportar que una sucesión de días hermosos. O puede que el problema de Goethe es que no pudo contemplar desde lo alto de su obra la temporada 2025-2026 del Fútbol Club Barcelona femenino, una sucesión de días y títulos hermosos que culminaron con la victoria ante el OL Lyonnes en la Final de la Liga de Campeones femenina. El Barça femenino ha ganado todos los títulos esta temporada, jugando muy bien y sin dar opciones a nada ni a nadie. ¿Quién puede aburrirse viendo jugar al Barça de Pere Romeu, aunque sea ganando una y otra vez? Supongo que los equipos rivales del Barça soportan con dificultad los días hermosos del Barça porque las victorias del Barça significan derrotas para todos los demás, pero que no me digan que los culés están aburridos de que su equipo gane, que están hartos de que el Barça juegue con las mismas ganas en Liga, Copa o Liga de Campeones, o que ya se han cansado de las caras de Alexia Putellas, Graham Hansen, Aitana Bonmatí, Ona Batlle o, por favor, Cata Coll. El Barça femenino es al fútbol lo que el arroz con leche que hacía mi abuela es a los postres: imbatible, inigualable, siempre sorprendente, sabroso… y jamás cansa. ¿Y saben por qué? Porque el Barça de Pere Romeu y el arroz con leche de mi abuela son como el estofado que hace la maravillosa Milla en "Siete novias para siete hermanos": no necesitan aderezos.

2. Guiños y parpadeos.

Pep Guardiola se va del Manchester City, y los que insisten en negar a Guardiola la condición de clásico contemporáneo se agarran a un argumento que escuchamos muchas veces en el mundo del arte: Pep Guardiola ha conseguido muchos títulos porque ha entrenado a equipos como el Barça, Bayern de Múnich o Manchester City que han podido invertir cientos (o miles) de millones de euros en los mejores futbolistas del mundo, que es lo mismo que decir que algo que podría haber hecho un niño no puede ser una obra maestra de la pintura. Así que Guardiola no es para tanto y cualquiera puede ser Joan Miró. Usted o yo, con mil millones de euros, habríamos conseguido lo mismo que Guardiola en el City porque el papel del entrenador está sobrevalorado. ¿Quién no puede pintar como un niño, y quién no podría armar un equipo ganador con Haaland arriba y Bernardo Silva en medio? Quizás la diferencia entre Miró y un niño es la misma diferencia que hay entre un guiño y un parpadeo. Un guiño es a propósito. Lo de Guardiola en sus equipos también es a propósito.

3. Morir por la fe.

Como decía Aristóteles, es posible que a veces ocurran cosas al margen de lo posible, pero no parece que una de esas cosas sea la victoria de Enrique Riquelme en las elecciones a mandamás en el palco del Bernabéu. El caso es que Florentino Pérez y Enrique Riquelme proponen para el Real Madrid el mismo rumbo que dice seguir Vin Tanner, el pistolero de "Los siete magníficos" interpretado por el gran Steve MacQueen: hacia el sur, más o menos. Hacia una nueva victoria en la Liga de Campeones, más o menos. Hacia el fichaje de los mejores futbolistas del mundo jueguen donde jueguen, más o menos. Hacia la reconquista de la Liga, más o menos. Hacia una Copa del Rey sin noches como la de Albacete, más o menos. Hacia lo máximo, más o menos. Rumbo al sur, más o menos. Sin sentido claro y distinto. En todo caso, me parece que Florentino Pérez seguirá como dueño del palco del Bernabéu porque, como diría san Justino, nadie está dispuesto a morir por su fe en el sol, pero muchos están dispuestos a morir (o votar) por su fe en algo tan invisible como el poder de Mourinho para cambiar el presente solo con su presencia. La próxima temporada tendremos una Liga con Mourinho en plan vengador tóxico y sin el conmovedor Girona de Míchel. Así es el fútbol.