La opinión de Miguel Gallo sobre las estructuras deportivas en España: "Por un nuevo modelo"

El deporte español sigue consiguiendo medallas gracias al enorme talento, esfuerzo y compromiso de sus deportistas y entrenadores. Pero no deberíamos confundir los éxitos internacionales con la buena salud del sistema. Una estructura puede producir campeones mientras se debilita por dentro.

Los datos invitan a la reflexión. Cada ciclo olímpico ofrece menos margen de error. La clasificación para los Juegos Olímpicos es extraordinariamente exigente y las oportunidades son limitadas. Al mismo tiempo, muchas federaciones han visto cómo el crecimiento de sus licencias se ha estancado o incluso ha retrocedido respecto a las décadas de mayor expansión. El deporte ha cambiado, la sociedad ha cambiado y las expectativas de las familias también, pero muchas de nuestras estructuras siguen funcionando con criterios del siglo pasado.

Vengo del deporte de los años ochenta y noventa. Vivimos una etapa de crecimiento que alcanzó uno de sus momentos más importantes en torno a 2008. Después llegaron la crisis económica, los cambios sociales y una realidad completamente distinta. Sin embargo, los sistemas electorales, la organización y buena parte de la gestión continúan respondiendo a modelos que apenas han evolucionado. El resultado es un deporte que sobrevive gracias a las personas, no gracias a las estructuras.

Toni Nadal lleva años defendiendo una idea tan sencilla como valiente: el entrenador tiene la obligación de decir la verdad. No todo el mundo llegará a ser campeón olímpico ni podrá vivir del deporte. El verdadero éxito consiste en formar personas, enseñar la cultura del esfuerzo y ayudar a cada deportista a alcanzar su mejor versión, sin crear expectativas irreales.

Ese mensaje debería convertirse en un principio básico de todo el sistema deportivo. Desde el primer día, el deportista y su familia merecen conocer la realidad: las posibilidades de llegar a la élite son muy reducidas, el camino exige enormes sacrificios y la formación académica y profesional nunca puede quedar en un segundo plano.

Con demasiada frecuencia se vende el sueño antes que la realidad. Mientras algunos utilizan los éxitos deportivos para justificar modelos de gestión que llevan años agotados, son los deportistas y sus familias quienes asumen el coste económico, personal y emocional. Muchos terminan frustrados al descubrir que las expectativas que les transmitieron desde el principio eran poco realistas.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) debería abrir un debate serio sobre el futuro del deporte español. No basta con celebrar las medallas cada cuatro años. Es necesario construir estructuras modernas, transparentes y sostenibles, adaptadas a la realidad social y deportiva del siglo XXI. Hay que evaluar la gestión por la calidad de los proyectos, el crecimiento de la base, la formación de entrenadores, la retención del talento y la capacidad de ofrecer oportunidades reales, no solo por el número de medallas.

Porque un sistema deportivo no se mide únicamente por los campeones que produce, sino también por la cantidad de jóvenes que siguen disfrutando del deporte cuando descubren que no llegarán a unos Juegos Olímpicos. El éxito no debería consistir únicamente en formar medallistas, sino también en formar ciudadanos.

Hoy hay demasiado talento para tan pocas oportunidades. Como dice el refrán, hay demasiado pollo para tan poco grano. Mientras no seamos capaces de afrontar esa realidad con honestidad y valentía, seguiremos confundiendo los éxitos de unos pocos con la salud de todo un sistema.