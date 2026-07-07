La opinión de Moncho López sobre el expresidente del Gijón Baloncesto fallecido: "Fernando Ruiz, un adelantado a su tiempo"

Recordar a Fernando Ruiz es recordar los cuatro años intensos y especiales que pasé en Gijón, que marcaron sin duda mi carrera. Mis dos presidentes en el Gijón Baloncesto fueron José Ramón González y Fernando Ruiz, con los que tuve una relación muy estrecha.

Recuerdo a un Fernando muy involucrado en los fichajes, algo que digo con un matiz totalmente positivo. Tenía mucho conocimiento del mercado de jugadores, y recuerdo un par de viajes con él para reunirnos en Madrid con algunos representantes. Con él llega Cargol, y en una de esas reuniones se fragua el fichaje de Lou Roe.

También recuerdo de él sus ideas muy avanzadas, de vanguardia, me gustaban. Tenía una manera de ver el basket y la promoción del equipo que iban por delante de su tiempo. Por ejemplo, me acuerdo de que nuestros polos empezaron a tener patrocinadores por todas partes, parecíamos pilotos de rally.

Con Fernando también se profundizó en la profesionalización de la estructura, vino Emilio de Diego, ampliamos el cuerpo técnico. El segundo año en ACB llegó Moncho Fernández, que luego lo firmó para que cogiera el equipo.