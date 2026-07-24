Opinión
frichu yustas
Una historia repetida
Sobre cómo el Sporting tuvo problemas con la documentación del técnico Nelson Adams
Probablemente, la manida frase de que "la historia siempre se repite" dice poco a favor de la capacidad humana para aprender de los errores del pasado. El "caso Larcamón", si es que puede llamarse así, ya lo vivió el club rojiblanco. O, al menos, una situación muy similar.
En 1958, el Vasco da Gama logró el doblete –Campeonato Carioca y Torneo Río-São Paulo– dirigido por una dupla técnica formada por Martín Francisco como primer entrenador y Nelson Adams como segundo. Ambos firmarían por equipos españoles para la temporada siguiente: el primero se marchó al Athletic Club y el segundo al Sporting.
El técnico brasileño, de origen hispano-irlandés, fichó por el club asturiano en el verano de 1959, pero el Sporting tropezó con un problema burocrático: Adams no disponía de la titulación exigida para entrenar a equipos de categoría nacional en España. Tras el rechazo de la Real Federación Española de Fútbol a tramitar su ficha, el Sporting –entonces denominado oficialmente Real Gijón– optó por una solución intermedia y temporal: entregó la dirección del equipo al técnico de los dos primeros ascensos gijoneses a Primera División, Amadeo Sánchez, mientras el entrenador brasileño trataba de solucionar los problemas burocráticos desde su país. Adams regresó al club con el campeonato ya iniciado, aportando un título brasileño de "técnico deportivo de Educación Física", que nuevamente fue rechazado por los dirigentes federativos. El Sporting decidió entonces inscribirlo como preparador físico, mientras su segundo entrenador, Germán Menéndez, figuraba oficialmente como primer técnico. Paralelamente, el brasileño trató de obtener el título nacional expedido por el Colegio Nacional de Entrenadores.
Con ese panorama, el Sporting completó la Liga 1959-60. Sin embargo, en la pretemporada del curso siguiente llegaron las malas noticias para el club y para el técnico carioca. Adams no había superado los exámenes y la entidad se vio obligada a rescindir su contrato, nombrando de nuevo a Amadeo Sánchez como entrenador del equipo.
Nelson Adams abandonó Gijón, pero la ciudad asturiana no le abandonó del todo a él. Contrajo matrimonio con una gijonesa, María Leonor de Medio, con la que residió en Brasil hasta su fallecimiento, en 1995.
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