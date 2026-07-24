La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: La rutina ya está aquí

Finiquitado el Mundial y abierta ahora la fase de homenajes grupales, por tríos, por parejas o individuales a los campeones, el foco se traslada de nuevo a las competiciones domésticas. En el caso de los dos grandes de la madreñina «furgolística», toca empollarse las nuevas plantillas, propias y ajenas, de la categoría.

Y es que, amiguinas y amiguinos, la rutina ya está aquí. Sporting y Oviedo fichan y siguen fichando en busca de componer el mejor proyecto para cumplir el objetivo del ascenso a Primera División. El estreno liguero está a la vuelta de la esquina y, a partir de ahí, se verá si las direcciones deportivas han tenido ojo de lince o sufren cataratas avanzadas a la hora de encontrar esas piezas que hagan que sus plantillas sean dignas de figurar entre las candidatas a llevarse el premio final.

Calero lidera la revolución del Real Oviedo

En la casa azul, la renovación está siendo de las de aúpa: más de una docena de jugadores nuevos, al margen del entrenador. México ha optado por Calero para lograr el retorno a Primera División por la vía rápida. El técnico de Parla es de los que apuestan por jugar arropaditos atrás y dejar las florituras para otros. Una filosofía que no cuadra con el «fúrgol» champán que le gusta a Jesús Martínez, el dueño de todo. Es la vieja historia de siempre: si se gana, nadie preguntará cómo se hizo. De lo contrario…

El Sporting busca reemplazar los goles de Dubasin

Mientras, en la otra orilla del Potomac, a la familia orlegiana le está tocando gestionar la décima temporada consecutiva en Segunda División. Un «récord» en parte heredado del fernandismo y en parte generado gracias a sus propias capacidades. En Gijón también habrá estreno de entrenador y de un buen número de futbolistas.

Al grupo mexicano le toca buscar un sustituto para cubrir la pérdida de los dieciséis goles de Dubasin el curso pasado. La propiedad no pudo mantener su palabra de conservar a los tres de arriba. Como dicen los que saben de esto, los futbolistas acaban jugando siempre donde quieren. Así que, «ring, ring», caja, y gracias por los servicios prestados.

La licencia UEFA de Larcamón ya está resuelta

El verdadero marrón era el de la licencia UEFA de Larcamón para poder entrenar, pero cuentan que ya está todo solucionado. Cuando andan por el medio comités de esto y de aquello, todo puede ocurrir. Pero ahora todo OK, José Luis. Así que el casero de Larcamón ya puede dormir tranquilo, ¿oyisti, güey?