La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Sin teorías de la conspiración

Vuelta a la realidad tras el parón obligado por las vacaciones y el paréntesis del Mundial, con final feliz y regreso a la cotidiana normalidad. Por cierto, la resaca del Mundial está dejando dosis extra de teorías de la conspiración procedentes del bando perdedor y que no firmarían ni los guionistas de «Expediente X»: el FBI, amenazas de Infantino, un árbitro vendido, la influencia de la masonería, etcétera, etcétera. Vamos, todo muy divertido, a la vez que lisérgico. Pero, como aquí lo que importa son los dos grandes de la madreñina «furgolística», pues vamos a ello.

El Sporting y el Oviedo aceleran el mercado tras el Mundial

Son días de agujetas, amistosos y anuncios de entradas y salidas. Por ejemplo, la casa azul hace pública, de una tacada, la oficialidad de un par de fichajes, que se van sumando a los que ya están y a los que quedan por venir. Pocos quedarán de los que jugaron en Primera, con lo bueno y lo malo que eso supone. La duda está en ver si, para el inicio de la Liga a mediados de agosto, Julián Calero, gran dominador de la escena con sus entretenidas ruedas de prensa, tendrá la maquinaria convenientemente engrasada, dado el alto número de piezas de estreno que los que saben de esto deben acoplar.

El verano del Sporting y el Oviedo: fichajes, dudas y mucha tensión

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac, los hay que siguen llorando sangre por la marcha del Pingüino a Osasuna. Dado que la familia orlegiana hace tiempo que perdió las simpatías de parte del sportinguismo militante, cada cosa que hace la propiedad es criticada como si no hubiera un mañana. También habría que comprobar si a Dubasin se le sigue teniendo el mismo cariño que cuando celebraba sus goles imitando los andares de la simpática ave marina. Aunque lo realmente importante es saber cuánto le quedará finalmente al Sporting de la operación y, sobre todo, si la plusvalía generada por la venta del atacante se invertirá, o no, en uno o varios jugadores de garantías.

Asturias se mueve: Sporting, Oviedo y la previa de una Liga decisiva

Con todo, la afición de ambas orillas del Potomac no falla y Asturias volverá a tener cerca de 50.000 abonados a los dos grandes. Aquí no hay teoría de la conspiración que valga, ¿oyisti, güey?