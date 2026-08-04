La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: El circo ya está en la ciudad

Tic, tac, tic, tac… Queda poco más de una semana para que las pistas y las gradas del circo de Primera y Segunda División empiecen a llenarse de domadores, leones, trapecistas y espectadores ávidos por disfrutar de nuevos y espectaculares números. Los muy cafeteros estarán al día del torrente de incorporaciones que han realizado los dos grandes de la madreñina "furgolística" y de las que aún están por llegar, que serán unas cuantas.

Los fichajes de Oviedo y Sporting marcan el verano del fútbol asturiano

Los aficionados pata negra conocerán el historial de los nuevos, sus estadísticas, hasta el número de pie que calzan… A los que optaron por desintoxicarse de balón, VAR y demás tras el Mundial de la felicidad española y las conspiraciones argentinas les tocará empollarse quiénes son las nuevas caras —trece azules y nueve rojiblancas— en la temporada del regreso del derbi asturiano.

Mientras tanto, el Real Oviedo suspira por Kevin Lomónaco, un viejo anhelo de Jesús Martínez, el patrón de patrones, como en su día lo fue Santiago Colombatto.

El Sporting busca al sustituto de Dubasin con Álex Forés como principal opción

¿Y en la orilla rojiblanca del Potomac? Pues por allí andan a la caza del sustituto de Dubasin. Suenan los de casi siempre, aunque el nombre de moda estos días es el de Álex Forés, propiedad del Villarreal y con pasado reciente en el Oviedo. Con el Pingüino ocurrió que no brilló en el Carlos Tartiere, pero sí a 28 kilómetros. Y eso es lo que la familia orlegiana espera que suceda si finalmente se cierra la operación Forés, aunque para ello el delantero tendría que mejorar mucho sus últimos registros para acercarse a los dieciséis goles que aportó la pasada Liga el nuevo jugador de Osasuna.

La ilusión del derbi y el ascenso centran la temporada de Oviedo y Sporting

Por lo demás, amistosos con entradas a 20 euros y el resto de los rituales veraniegos: colas para sacar el abono, presentación de la primera, segunda, tercera equipación y las que hagan falta, visita a Covadonga para pedir salud, buenos resultados, el ascenso y tal y tal.

Una vez que el balón eche a rodar habrá que esperar unos meses, pongamos que hasta mediados de noviembre, para conocer el verdadero nivel de Oviedo y Sporting y comprobar si sus aspiraciones de cambiar de categoría son reales o fingidas. Ambas propiedades necesitan un buen año para borrar el cabreo acumulado de la tropa y evitar que resurjan las voces de quienes, cuando las cosas marchan a trompicones, les piden que se vayan con el circo —el suyo— a otra parte, ¿oyisti, güey?