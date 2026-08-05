La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Incendios y presentaciones

Horas intensas e interesantes en la madreñina «furgolística». Estos días las cosas van de presentaciones en sociedad de los nuevos fichajes. Los dos grandes del «fúrgol» patrio han optado por dar a conocer a sus flamantes incorporaciones siguiendo protocolos distintos. La familia orlegiana eligió la vía de presentar a todos los fichajes de golpe ante su gente, lo que viene a recordar aquellas puestas de largo veraniegas en las que el presidente y el entrenador de turno tomaban la palabra para, después, hacerse la foto oficial de la plantilla, convertida luego en un póster que servía para decorar habitaciones, bares, cabinas de camión, carnicerías…

El fin de las presentaciones multitudinarias y de los torneos de verano

Este modelo, que solía rematarse con un amistoso, pasó a mejor vida, más que nada, por el incesante trasiego de entradas y salidas de jugadores durante el mercado estival. También desaparecieron los clásicos torneos veraniegos, devorados por las giras americanas, asiáticas y demás, con el objetivo de hacer caja.

Estanis Pedrola, la gran apuesta del Oviedo de Calero

Por su parte, y de vuelta a los asuntos domésticos, el Oviedo ha elegido la fórmula de dar lustre a sus fichajes presentándolos a la vieja usanza: uno a uno y en distintos escenarios vinculados a los grandes patrocinadores de la entidad carbayona. El último en llegar y darse a conocer como azul ha sido Estanis Pedrola. Hasta la fecha, el atacante, procedente de la Sampdoria italiana, puede considerarse el futbolista estrella del proyecto de Calero. El catalán fue presentado donde estos días ocurre casi todo lo reseñable en la región: la Feria de Muestras. Durante un rato, las dos orillas del Potomac estuvieron más cerca que nunca.

El Santiago Bernabéu, en el aire como sede de la final del Mundial 2030

Por lo demás, y más allá del peaje del Huerna, se barrunta que el Santiago Bernabéu del tito Floren está cerca —o eso, al menos, nos cuentan— de quedarse sin la final del Mundial 2030, ese que organizan mano a mano España, Portugal y Marruecos. De ser así, quizá alguien debería estudiar si merece la pena seguir adelante por mucho que toque defender la segunda estrella. Eso sí que sería un incendio, y no el de La Belga, ¿oyisti, güey?