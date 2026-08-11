Opinión | EN TERRITORIO COMANCHE
La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: El eclipse y el final de la espera
La espera de los muy "furgoleros" toca a su fin. Concluidas las pachangas de verano de los dos grandes de la madreñina, llega la hora de la verdad, la de los partidos con puntos en juego. Con media España de vacaciones y la otra media obsesionada con el eclipse (ojo a las colas en urgencias después del evento), comienza la Liga de Tebas. Cada vez hay más prisa por que el balón eche a rodar, no vaya a ser que a alguno se le ocurra darse de baja de la televisión de pago, no eche en falta ver trescientos partidos a la semana y no regrese a pagar el diezmo.
El Oviedo abre la Liga ante el Granada mientras el Sporting espera sus últimos fichajes
El primero en estrenarse será el Oviedo, que recibirá en casa al Granada, un equipo que hasta el otro día era candidatos a casi todo y que la pasada temporada tuvo que sudar para mantener la categoría. Dejar pasar la oportunidad de la inyección económica de LaLiga tras el descenso es lo que tiene, algo de lo que deberían aprender en la casa azul. No todo es el dinero, pero ayuda.
El traspaso de Hassan al Celtic, clave para el Oviedo
De ahí la importancia del esperado traspaso millonario de Hassan al católico Celtic escocés, que, entre otras cosas, permitiría inscribir a tiempo en LaLiga a todos los fichajes (catorce y subiendo) azules. El extremo franco-egipcio puede cambiar, si nada se tuerce, el clima del Oviedín del alma por la lluvia y las nubes escocesas, y por un fútbol de ida y vuelta en el que igual tendrá que defender un poquitito más.
El Sporting de Larcamón afronta el estreno pendiente de los últimos retoques
Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac será interesante ver cómo se las gasta el Sporting de Nicolás Larcamón. El entrenador argentino espera por los últimos retoques, que pasan, salvo contraorden de la familia orlegiana, por un central y un delantero titular que cubra la baja de Dubasin, feliz como una perdiz en su presentación con Osasuna.
Una Liga que empieza con las plantillas todavía por cerrar
Que la temporada arranque con las plantillas de casi todos los equipos sin cerrar es una anomalía ya instaurada y asumida, y que no cambiará por mucho que se ladre, ya sea al sol, a la luna o al eclipse. Eso sí, la tarifa de la televisión y los precios de las entradas serán los mismos, y subiendo. Pero lo que ahora importa es ver bien el eclipse, ¿oyisti, güey?
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