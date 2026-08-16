La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: El tiempo y el perdón

La espera ha terminado. La Liga ya está aquí, aunque de aquella manera. La jornada de estreno en Primera arrancó el sábado y finalizará cuando ya se hayan disputado partidos de la segunda fecha, que dicen nuestros amiguinos y amiguinas argentinos. ¡Viva el calendario asimétrico o lo que haga falta! Mientras, por ejemplo, JAL debutaba en Primera en el banquillo del Racing, el Madrid y el Barça jugaban unos bolos de verano por eso del ring, ring, caja. El negocio es el negocio, así que para qué perder el tiempo pensando o lamentándose de cómo fue o cómo debería ser. Queda entonar lo de «odio eterno al ‘fúrgol’ moderno» y seguir hacia adelante.

El Oviedo abre la Liga con ilusión, dudas y novedades

Pero lo que interesa son los dos grandes de la madreñina «furgolística». El primero en levantar el telón fue el Oviedín del alma. Hubo tiempo para todo. Homenaje a Cazorla, el nexo de unión entre el pasado feliz de su retorno y el ascenso y el presente, marcado por la salida de una veintena de jugadores y la llegada de catorce caras nuevas. Los de Calero ejecutaron ante el Granada de Pacheta una primera parte prometedora y una segunda manifiestamente mejorable. Tampoco hay que ir más allá, ya que 90 minutos son pocos para saber lo que puede ofrecer en las próximas semanas el nuevo Oviedo. Queda, por ejemplo, el estreno de los puntos violetas en los campos para evitar y denunciar los episodios de violencia y acoso sexual. También se pudo ver en el Tartiere la llegada de los conos para los balones de reserva, lo que acaba prácticamente con la figura de los recogepelotas buscando poner coto a las picardías y las pérdidas de tiempo. Ya se verá si funciona.

El Sporting recupera la ilusión con Larcamón y sus nuevos fichajes

Mientras, en la orilla rojiblanca del Potomac hay ilusión por ver en partido oficial el plan de Nicolás Larcamón y a los nuevos fichajes del Sporting. Se ha aplicado el protocolo de la amnesia, como es habitual cada verano: ya nadie se acuerda de las últimas decepciones, de los fichajes fiasco o de la escandalera que se montó el día del club ante el Dépor. El perdón, pilar fundamental de los creyentes, manda, impone sus reglas. Eso en agosto. Luego llegará noviembre, diciembre… Veremos lo que dura, ¿oyisti, güey?