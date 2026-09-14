Malabarismos 24 horas al día en una sala de espera

1. El fútbol y el salvaje Oeste.

Los malabarismos nunca han salvado la vida de un hombre, dice Dempsey Rae (Kirk Douglas) en "La pradera sin ley" a un joven que admira su habilidad manejando la pistola. Y es cierto, al menos en el salvaje Oeste del cine. Otra cosa es el fútbol. La puntería es importante en el fútbol y en el viejo Oeste, pero los malabarismos en el fútbol pueden salvar un partido, alegrar una tarde, mejorar unas sensaciones y crear complicidades en la grada. El caño de tacón y de espaldas de Lamine Yamal en el partido Barça-Feyenoord, por ejemplo, no salvó la vida del Barça ni de Lamine, y ni siquiera salvó un partido de Liga de Campeones que el Barça ganaba ya en el minuto 2 cantando bajo la lluvia. Solo levantó un "¡oohhhh!" en la grada. Los malabarismos con la pistola de Dempsey Rae no valen para nada, salvo para que su joven amigo le mire con la misma cara con la que un turista mira la cúpula del Panteón de Agripa en Roma. Los malabarismos de Lamine tampoco valen para nada, como un poema en un cajón, un atardecer sin espectadores o una canción olvidada. Y con todo, recomiendo a Mbappé que saque de su chistera algún que otro malabarismo mientras sigue marcando goles como churros para que no acabemos creyendo que no es más que un delantero que se limita a hacer lo que tiene que hacer. Recomiendo lo mismo a Rodri, si quiere que los futboleros olvidemos sus imprudentes comentarios en Mestalla sobre el juego del Valencia (por desgracia, poner la mano delante de la boca cuando hablan en el campo será lo segundo que aprendan los futbolistas después de la técnica para esconder los brazos en el área para evitar que los chiflados del VAR susurren la palabra "penalti" a los árbitros). Claro que los malabarismos no salvan la vida de un hombre. O sí, al menos en la pradera con ley del fútbol.

2. Mourinho, el Papa, Picasso y todos los demás.

Según Mourinho, un jugador del Real Madrid lo es las 24 horas del día, siete días a la semana y 12 meses al año. Uau. Por ese motivo, al parecer, Asencio no hizo bien al conducir con unas cuantas copas de más, porque sus errores hacen daño al Real Madrid. Veamos. ¿Eso vale solo para el Real Madrid, o también sirve para el Club Deportivo Eldense, la Cultural y Deportiva Leonesa o el Unión Popular de Langreo? ¿Y solo para el fútbol? Por ejemplo, ¿un profesor, un reponedor de supermercado, un albañil, un médico, un agrimensor, un extra de cine, un pescadero o un camarero es profesor, reponedor, albañil, médico, agrimensor, extra de cine, pescadero o camarero 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses año, o solo en el aula, en el supermercado, en la obra, en la consulta, en el campo, en el rodaje, en la pescadería o en el bar? ¿Y Mourinho? ¿Mourinho es Mourinho 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año? Cielo santo. No sé si Mourinho intenta decirnos que no debemos separar al artista de su obra, es decir, que los delitos y faltas de un futbolista del Real Madrid cuando no está jugando o entrenando con el Real Madrid le incapacitan para ser futbolista del Real Madrid, del mismo modo que el antisemitismo de Celine haría imposible disfrutar con la lectura de "Viaje al fin de la noche" o el despotismo de Charles Chaplin nos impediría reír con las películas de Charlot. Si esto es así, el público del Bernabéu tendría que abuchear a Asencio después de una intervención en defensa que salvara a su equipo de recibir un gol en el último minuto, y tendríamos que ir al Museo Reina Sofía a abuchear el "Guernica" porque Picasso fue un insoportable narcisista y un repugnante manipulador. Puedo entender que Mourinho y el Papa tengan que ser Mourinho y el Papa 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año, pero hasta ahí. Por lo demás, o bien los actos de Asencio cuando no lleva puesta la camiseta del Real Madrid afectan solo a Asencio (y a las víctimas de esos actos), o bien todos somos lo que somos (futbolistas del Unión Popular de Langreo, profesores, reponedores, albañiles, médicos, agrimensores, extras de cine, pescaderos o camareros) 24 horas al día, siete días a la semana, 12 meses al año. Uf.

3. El "Balón de Oro" y la felicidad.

Ya estamos con todo ese rollo alrededor del "Balón de Oro". Qué pesadez. Los que están en la lista, los que no están en la lista, los que están pero no tendrían que estar, los que estarán, los que ya no volverán a estar… Parece que Mbappé está empeñado en ser califa en lugar del califa, y ya dice alto y claro que ningún futbolista hizo mejor temporada que él. A mí se me ocurren unos cuantos, la verdad. Como es gratis y a nadie le importa, voy a dar un consejo, inspirado en Eduardo Punset, a todos los futbolistas que aspiran a ganar el "Balón de Oro": la felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad. Ganar el "Balón de Oro" no da la felicidad futbolística. La felicidad está escondida en la sala de espera del "Balón de Oro". Los que están en la lista tienen que disfrutar de estar en la lista, los que no están en la lista (Pedri, Raphinha) deben alegrarse de que tantos aficionados les echen de menos, los que están pero no tendrían que estar (Upamecano, por favor) harán bien en brindar por su buena suerte, los que estarán en la lista (Bouaddi) tienen tiempo para saborear el momento, los que ya no volverán a estar (Messi, Cristiano) pueden por fin echar un vistazo a sus carreras y descansar. La sala de espera es lo mejor. Después, solo está esa horrible gala del Balón de Oro en la que el fútbol es la excusa más tonta del mundo para poder lucir trajes caros.