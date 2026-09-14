La opinión sobre el Real Oviedo y el Sporting: Un punto, dos caras

El Oviedo sonríe tras golear en Zorrilla

Cerradas las cinco primeras jornadas en Segunda para los dos grandes de la madreñina, la felicidad no alcanza a la vez a las dos orillas del Potomac. El Oviedín sonríe tras golear en Zorrilla a un Valladolid que vivió mejores momentos y que no hace mucho sobrevivía en Primera y era cabeza de ratón en Segunda –cinco temporadas en Primera de las últimas diez–, pero que últimamente vive sumido en una profunda crisis social y deportiva.

Los azules marcaron todos los goles que les fueron negados jornadas atrás. Ya lo comentó Calero al término del encuentro, parafraseando al gijonés Luis Enrique: una vez que salta el corcho de la botella de champán, todo llega a chorros. Cosas de la exigencia de este «fúrgol» que no va más allá del último partido: con ocho puntos, el Oviedo y su entorno es feliz; con siete, en Gijón ya se habla de fracaso.

El derbi asturiano ya asoma en el horizonte

Y todo ello con un derbi en el horizonte que suele alterar hormonas, estados mentales y que puede provocar heridas de esas que nunca acaban de cicatrizar. Aunque, para que se produzca el regreso del derbi tras el descenso de los azules, todavía resta disputar un partido. Los carbayones visitan al Sabadell, un recién ascendido, lo que no es garantía de éxito para el rival. Ya se está viendo. Sin ir más lejos, se comprobó en El Molinón, en el Sporting-Eldense.

Durante muchos minutos, los alicantinos marearon a los de Larcamón, que ya comienza a conocer cómo se las gasta una afición hastiada de estar friendo los huevos con saliva. Diez años lejos del verdadero foco del fútbol español, que es la Primera División, por mucho que algunos se empeñen en vender Segunda como una de las mejores categorías de Europa, deprimen a cualquiera.

Las dudas del Sporting van más allá de los resultados

Queda mucho, pero la sensación es que las dudas se centran más en la capacidad del equipo que en los meros resultados. Será problema de la hora, ya que los rojiblancos no ganan cuando juegan a las dos de la tarde: ya han tenido más de una docena de oportunidades para hacerlo.

Pero esto sigue, llega el derbi y todo puede pasar, incluso que las sonrisas y las lágrimas cambien de orilla. O no, ¿oyisti, güey?