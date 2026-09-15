La opinión sobre el Sporting y el Real Oviedo: Bisturí, más bisturí

Alejandro Irarragorri y el futuro del Sporting

Interesante la entrevista que nos ha dejado en estas páginas y web Alejandro Irarragorri, todopoderoso dueño del Sporting y cabeza visible y libre pensadora de la familia orlegiana. Resumir la extensa charla del empresario mexicano con LA NUEVA ESPAÑA en estas líneas es imposible, pero no lo es quedarse con algunos aspectos del repaso que hace del pasado, presente y futuro del Sporting que desde hace más de un siglo se viene levantando en la orilla rojiblanca del Potomac.

El ascenso, objetivo prioritario del Sporting de Orlegi

Empezando por lo último, el porvenir, siempre según Irarragorri, pasa por aumentar los ingresos –ya saben, turismo deportivo en Mareo, refugio climático ante el cataclismo en los termómetros que se nos viene encima– y lograr cuanto antes el ascenso. ¿Y por qué? Pues Orlegi lleva puestos sobre la mesa 70 kilos en un club de Segunda con gastos de una entidad de Primera División. Vamos, algo que parece insostenible a largo plazo, aunque nos cuentan que las finanzas están saneadas después de muchos esfuerzos.

Hay Larcamón para rato

Luego está el presente, con lo deportivo en duda tras la derrota ante el Eldense. Hay Larcamón para rato, siempre según Irarragorri, que no se olvidó de subrayar que quienes tienen que tirar del carro, para bien o para mal, son los jugadores. Cierto.

El arrepentimiento de Orlegi en sus primeros meses

¿Y el pasado? Pues hay un claro y público arrepentimiento orlegiano de haber sido tibios a su llegada al Sporting y no haber mandado desde el primer día a casa a más de uno, de dos y de tres. Hubo bisturí, pero no el suficiente.

El modelo de Orlegi y las sinergias entre México y Asturias

¿Y ahora? Pues el modelo, el proceso, va a seguir más o menos la misma hoja de ruta: prioridad a las sinergias entre México y Asturias. Todo debe salir del trabajo en equipo, ya que, según el patrón, «no hay un genio detrás de la lámpara de Orlegi» ni en los éxitos ni en los fracasos.

El empresario deja caer alguna que otra queja, como la falta de respuesta de los pequeños accionistas a la hora de acudir a las ampliaciones de capital.

Orlegi tiende la mano al Ayuntamiento de Gijón

¿Y sobre el Ayuntamiento? Pues mano tendida, que no está el asunto como para abrir más frentes con Moriyón y sus muchachos y muchachas.

Y así transcurren estos días, camino del quinto año D. F. (después del Fernandismo) de Orlegi en el Sporting, el derbi en el horizonte y alguien sentado en una vivienda de Marbella acariciando un gato. Sí, igual que el malo del inspector Gadget, ¿oyisti, güey?