"Pretender separar Asturias de Covadonga es no entender el sentir de nuestro pueblo"

El avilesino Adolfo Mariño lleva cinco años como abad del lugar más emblemático de Asturias. Allí se conjugan diariamente potentes elementos como religión, naturaleza, historia y turismo. Tras una Novena multitudinaria, como no se recordaba hacía tiempo, hoy se vuelve a celebrar la festividad de Covadonga con todo su esplendor tras la pandemia.

–¿Qué significado tiene el Día de Asturias para usted?

–Es el día de todos los asturianos, el día de todos los que vivimos aquí, aunque no sean de Asturias. Es el día de nuestra región, nuestro lugar identitario, a la que nos debemos y a la que hemos de querer, con la que debemos alegrarnos con sus alegrías y entristecernos con sus dificultades. Asturias lo es todo para un asturiano y para aquellos que viven aquí.

–¿Cuál cree que es la vinculación de los asturianos con este día y con Covadonga?

–Asturias no se entiende sin Covadonga y sin la Santina. Son más de 1.300 años de veneración de la Santina en la Santa Cueva. Es como un matrimonio. Y quien pretenda separarlo no entiende el sentir ni la fe de nuestro pueblo. Hay dos realidades, una civil y otra religiosa, pero Asturias sin Covadonga jamás se entendería, porque aquí nace una historia, el Reino de Asturias, la unidad de España y, como nos recordó el papa Juan Pablo II cuando vino, es una de las raíces cristianas de Europa; por tanto lo es todo para Asturias.

–El carácter asturiano no es por lo general excluyente, ni muy nacionalista. ¿Hay alguna identidad asturiana?

–Lo que identifica a los asturianos es nuestro corazón generoso, donde nadie es extraño. Asturias tiene un corazón grande y abierto donde nadie se siente excluido. No me reconocería como asturiano si Asturias fuera ideologizada por esos sentimientos nacionalistas. Amamos la región, pero sabemos que nos debemos también a una nación y que no somos un verso suelto. Entender Asturias como algo excluyente no sería reconocernos como asturianos.

–¿Hace falta fe en la región?

–Yo creo que la reconquista que tenemos pendiente hoy es la de la fe, tenemos que regresar al Señor. Vivimos muy relajadamente nuestra vida cristiana, muy acomodada. Necesitamos regresar a Dios y es la reconquista que Asturias necesita en este momento.

El reto es la creación de aparcamientos; no se puede seguir así, es una situación que a mí me preocupa

–Se celebran este año los 1.300 años de la Batalla de Covadonga, ¿esto ha atraído a más gente al Santuario?

–Es un motivo, pero no el fundamental. Después de la pandemia hubo un repunte muy grande de visitas en Covadonga. Diferenciaría tres cosas: el turismo que va a los Lagos y que pasa a ver a la Santina; el turismo religioso que viene a ver a la madre de Dios; y, la tercera, es la de nuestras celebraciones, que han tenido una afluencia tremenda.

–¿Manejan cifras de visitas?

Desde la Semana Santa es increíble la gente que ha venido. La gente tenía hambre y sed de llegar a Covadonga, visitar a la Santina... Si normalmente al año hay 1,5 millones de visitantes, este año van a pasar de 1,7 al finalizar el año. Solamente el Viernes Santo vinieron 2.460 coches, sin contar autobuses, y en verano han sido muchos más.

–¿Es el día de Covadonga uno de esos fuertes del año?

–Aquí siempre hay gente, pero muchas personas no vienen hoy pensando que esto está a rebosar. Y es precisamente el día en que mejor se puede llegar aquí por ese miedo.

–La Escolanía canta en momentos tan importantes como este día. ¿Cómo fue la campaña para captar voces?

–De momento nos vienen tres nuevos escolanos y esperamos alguno más. La Escolanía es una espacio dentro del Santuario a mantener y a potenciar. Merece la pena. De aquí salen grandes músicos. Su finalidad, por un lado, es dar culto a Dios y a la Virgen; y canta en todas las celebraciones importantes del año. Somos cristianos católicos y también ofrecemos a estos chicos un modo de vida: la fe en Jesucristo. Es importante en estos tiempos donde hay muchos referentes, pero muy alejados de Dios.

–¿Se han adaptado a las nuevas formas de comunicación?

–Covadonga, sin pretenderlo nadie, estaba un poco encerrada. Hace tres años abrimos el canal de YouTube, por el que han seguido la Novena cerca de 2.000 personas, que son más porque pueden ser familias, residencias de ancianos y mas gente. También estamos en facebook y tenemos página web. De momento, esto nos hace sacar a Covadonga de Covadonga y darlo a conocer al mundo.

–Cuantas más personas vienen a Covadonga más evidente es la necesidad de infraestructuras...

–El reto y objetivo es la creación de aparcamientos. No se puede seguir así. Se ha creado una comisión en el Patronato para estudiar esto. Algunos visitantes se van incomodados porque no tienen un sitio para aparcar. Covadonga es del Principado, del Ayuntamiento de Cangas de Onís y de la Iglesia Diocesana, y tenemos que hacer frente unidos para dar respuesta a esta situación que a mí me preocupa cada vez más.

–¿Cómo ve la posibilidad de afianzar una solución en esa comisión tripartita?

–La relación entre las tres realidades (Principado, Ayuntamiento e Iglesia) es muy buena y va a ser muy fácil entendernos. Habrá matices, pero será fácil.

–¿Cuándo comienza la remodelación del museo?

–El proyecto es de la fundación María Cristina Masaveu Peterson y está pendiente del visado de la Cuota (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias) y de Cultura. Albergo la esperanza de que no se tarde mucho en estos trámites. La idea era comenzar las obras a finales de octubre.

–¿Qué más necesita el Real Sitio?

–Necesitaría siempre que nuestra realidad social la trate como se merece. La trata bien, pero más todavía. Que tengamos todos una mirada amable hacia Covadonga tanto desde la política como desde la realidades sociales, culturales, sindicales y de todos los ámbitos. Covadonga no es de un grupo de sacerdotes que vivimos aquí, no es de la Iglesia Diocesana solamente, aunque lo es y somos sus custodios. Covadonga es de todos y para todos y aquí está el lugar identitario de nuestra región.