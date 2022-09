Una quesera perfecta

En Ovín (Nava), Isaura es una de las tres partes que forman la Quesería Ovín. Ya hace mucho años que conocí a esta mujer y tengo que reconocer que fue una de esas sorpresas que te dan las personas. Cuando la conocí me imaginé ya toda su fuerza, su carácter y sus ganas de trabajar, pero nunca olvidaré el día que tuve la suerte de que me mostrara su quesería. Allí descubrí una parte que muy poca gente conoce de ella. Isaura es una persona metódica, pulcra, perfeccionista al máximo a la hora de la elaboración, conservación y maduración de sus quesos; todo está calculado y medido, todo tiene su horario y su rutina, y está para cumplirla.

En su pequeña quesería elabora junto con Isabel y Joaquín diferentes tipos de quesos en diferentes formatos, todos ellos con leche pasteurizada, de ahí que nos podamos encontrar en formato mini de quinientos gramos quesos de vaca, cabra y oveja, y también uno mezcla de vaca y cabra. Asimismo nos podemos encontrar en formato de dos quilos y medio, aproximadamente, quesos de cabra madurados, un queso increíble y súper especial que llama la atención por su sabor, olor y textura. En un formato ya de un quilo y medio elabora quesos madurados de vaca y también de oveja.

Dentro de su amplio abanico de productos queseros cabe destacar que ha sido de las primeras queserías asturianas en elaborar con leche de vaca de producción ecológica, y con esta característica hace dos quesos, uno El Astur, en formato mini de unos trescientos gramos y semicurado, y El Ovín Ecológico Cremoso, un maravilloso queso tierno que es sencillamente espectacular.

Pero Isaura es una mente inquieta, abierta a las tendencias que se van generando alrededor del mundo del queso y, como no sabe estar parada, en diferentes épocas del año y con un producción muy reducida, elabora quesos “afinados” aprovechando productos de proximidad, o productos que puedan dar a sus creaciones un plus de calidad. De esas elaboraciones tan curiosas y escasas, uno de sus quesos estrella es uno de vaca, en formato de un quilo y medio aproximadamente, elaborado con leche ecológica y al que "alimenta" con una sidra de hielo de un llagar también de Nava, Viuda de Angelón. Un producto único y diferente que busca sorprender y agradar, y dar al cliente cosas nuevas que le hagan despertar inquietud.

Está involucrada por completo en la defensa del producto asturiano

Involucrada por completo en la defensa del producto asturiano, Isaura ha sido directora de la Asociación de Queseros Artesanos de Asturias durante los últimos 18 años. Este colectivo fue fundado en 1991 y, con más de cuarenta productores formando parte de él, la asociación sin ánimo de lucro busca certificar la calidad y la elaboración de todas aquellas queserías que la integran, las cuales etiquetan todos sus quesos con un sello de calidad que garantiza la elaboración artesanal y cuidada de cada unos de sus productos.

Defensora de la verdad con todas sus consecuencias, Isaura es una persona fiel a sus creencias y sus determinaciones. Es culpable del crecimiento de este sector quesero, tanto en Asturias como fuera de Asturias, y no resulta raro encontrarla en cualquier feria de quesos en ámbito nacional que merezca la pena. Si uno no busca, no encuentra; y si la gente no va a Nava, pues los quesos de Nava irán a la gente, quien realmente es la que va a poner en valor el producto. Y, sin duda, el suyo merece la pena.

Partidaria de la verdad con todas sus consecuencias, Isaura es una persona fiel a sus creencias y sus determinaciones

Soy de los que ya llevo unos cuantos años dentro del sector quesero en Asturias, afortunado por vivir en este tiempo su crecimiento, aunque aún queda mucho por hacer, sobre todo darnos cuenta de lo que tenemos y valorarlo como tal. Pero aunque ya llevo años, son pocos comparado con los que mucha gente lleva defendiendo el queso en Asturias y luchando por hacerlo crecer en otras épocas quizás no tan sencillas y donde seguramente no se valoraba lo que ahora se valora. Por eso, y desde aquí, quiero agradecer a Isaura y a toda esa gente que ya lleva muchos años poniendo el queso asturiano donde se merece y elaborando cada día sus productos para que nos lleguen a nuestras casas y podamos disfrutarlos. Isaura, gracias por todo y, por tanto, que nunca te falten fuerzas y ganas. Algún día alguien se dará cuenta de todos estos productores y de todo el mérito que tienen; algún día leeremos un libro sobre aquellas maravillosas queserías asturianas… Era bueno hacer ahora algo, era bueno darles un empujón entre todos, era bueno conocerlas, vivirlas y, quizás así, entenderíamos un poco todo.

Gracias Isaura por tus quesos.